Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (9/12) được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua, chốt phiên ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức kỷ lục 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập vào sáng 1/12 thì giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đến nay đã giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường. Ảnh: Phạm Hải

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu khác hôm nay cũng được điều chỉnh giảm.

Trong đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hôm nay hạ 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tại PNJ cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, mua - bán cuối phiên ở mức giá 149,5-152,5 triệu đồng/lượng.

Tuy được điều chỉnh giảm nhưng giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn đang được niêm yết ở mức cao nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đang cao hơn giá vàng nhẫn trơn tại Doji và PNJ 1 triệu đồng mỗi lượng và đắt hơn giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tới 1,7 triệu đồng một lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của giá vàng nhẫn trong nước vẫn duy trì mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 2 lần được điều chỉnh đi xuống. Sáng nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh hạ 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chiều nay, thương hiệu này lại hạ giá vàng miếng rẻ thêm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tính chung cả ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, kết phiên ở mức 151,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn là 2 triệu đồng/lượng.