Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (9/12) được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.
Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua, chốt phiên ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
So với mức kỷ lục 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) được thiết lập vào sáng 1/12 thì giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đến nay đã giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu khác hôm nay cũng được điều chỉnh giảm.
Trong đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hôm nay hạ 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tại PNJ cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, mua - bán cuối phiên ở mức giá 149,5-152,5 triệu đồng/lượng.
Tuy được điều chỉnh giảm nhưng giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn đang được niêm yết ở mức cao nhất thị trường.
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đang cao hơn giá vàng nhẫn trơn tại Doji và PNJ 1 triệu đồng mỗi lượng và đắt hơn giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tới 1,7 triệu đồng một lượng.
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của giá vàng nhẫn trong nước vẫn duy trì mức 3 triệu đồng mỗi lượng.
Giá vàng miếng SJC hôm nay 2 lần được điều chỉnh đi xuống. Sáng nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh hạ 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chiều nay, thương hiệu này lại hạ giá vàng miếng rẻ thêm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Tính chung cả ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, kết phiên ở mức 151,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn là 2 triệu đồng/lượng.