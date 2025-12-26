Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (26/12) được nhiều thương hiệu điều chỉnh đi lên, có loại tăng tới 1 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, chốt phiên ở mức 156,3-159,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức cao nhất thị trường. Đây cũng là mức giá kỷ lục của giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn tăng lên đỉnh cao mới. Ảnh: Phạm Hải

Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu khác hôm nay cũng được điều chỉnh đi lên.

Trong đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 152,8-155,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, một số thương hiệu lại giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn tại Doji và PNJ cùng đứng im so với chốt phiên hôm qua, niêm yết cả phiên hôm nay ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của giá vàng nhẫn trong nước duy trì mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, chốt phiên ở mức 157,4-159,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức này thấp hơn mốc đỉnh lịch sử 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) được thiết lập vào trưa 24/12 chỉ 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện chỉ cao hơn giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra chỉ đắt hơn 100.000 đồng/lượng.