Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (26/12) được nhiều thương hiệu điều chỉnh đi lên, có loại tăng tới 1 triệu đồng mỗi lượng.
Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, chốt phiên ở mức 156,3-159,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức cao nhất thị trường. Đây cũng là mức giá kỷ lục của giá vàng nhẫn trong nước.
Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu khác hôm nay cũng được điều chỉnh đi lên.
Trong đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 152,8-155,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, một số thương hiệu lại giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức kết phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn tại Doji và PNJ cùng đứng im so với chốt phiên hôm qua, niêm yết cả phiên hôm nay ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của giá vàng nhẫn trong nước duy trì mức 3 triệu đồng mỗi lượng.
Giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, chốt phiên ở mức 157,4-159,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức này thấp hơn mốc đỉnh lịch sử 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) được thiết lập vào trưa 24/12 chỉ 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện chỉ cao hơn giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra chỉ đắt hơn 100.000 đồng/lượng.