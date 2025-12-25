Thị trường vàng hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch đêm 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường Mỹ quay đầu giảm sau hai phiên bứt phá mạnh mẽ, từ vùng 4.330 USD/ounce lên đỉnh cao lịch sử mới 4.525 USD/ounce.

Tới rạng sáng 25/12, giá vàng chốt ở mức khoảng 4.480 USD/ounce khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ Noel. Trong phiên, có lúc giá xuống thấp nhất 4.450 USD/ounce.

Trong nước, sáng 25/12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ theo thế giới sau khi dồn dập lập các đỉnh cao mới trong các phiên trước đó.

Cụ thể, tới 9h15, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Vàng nhẫn SJC không đổi, ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do quay đầu tăng 10 đồng, lên 26.870 đồng/USD (giá bán).

Giá vàng hạ nhiệt sau khi lên đỉnh kỷ lục. Ảnh: HH

Sự điều chỉnh của giá vàng thế giới chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ, kết hợp với đồng USD ổn định trở lại sau vài phiên giảm. Chỉ số DXY tăng nhẹ lên gần 98 điểm, nhờ dữ liệu lao động Mỹ tích cực. Tối 24/12, Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 20/12 giảm xuống còn 214.000 đơn, thấp hơn con số dự báo là 223.000 đơn. Chỉ số trung bình động 4 tuần đạt 216.750, cũng thấp hơn kỳ vọng.

Trước đó, nhu cầu trú ẩn an toàn và tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ đã đẩy giá vàng giao ngay lên mức kỷ lục mọi thời đại. Đà tăng mạnh cũng kích hoạt tâm lý FOMO của một bộ phận nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, những vị thế mua muộn có thể gặp rủi ro lớn nếu thị trường đảo chiều.

Một kim loại khác cũng tăng mạnh là bạch kim, vọt lên đỉnh cao trên 2.300 USD/ounce (đỉnh khoảng 2.378 USD/ounce), tăng hơn 150% trong năm nhờ nguồn cung khan hiếm, đặc biệt từ Nam Phi - nhà sản xuất lớn nhất thế giới đang gặp gián đoạn.

Nâng triển vọng thị trường vàng năm 2026

Năm 2025 chứng kiến giá vàng tăng khoảng 70%, bạc tăng trên 130%, và bạch kim tăng mạnh nhất. Đây là năm bùng nổ của kim loại quý nhờ lạm phát dai dẳng, nợ công toàn cầu phình to và xu hướng phi đô la hóa.

Từ đại dịch Covid-19 đến nay, các ngân hàng trung ương bơm ra lượng tiền khổng lồ để kích thích kinh tế, dẫn đến nợ công tăng cao và niềm tin vào tiền pháp định suy giảm. Các quốc gia như Nga, Trung Quốc tăng mua vàng để giảm phụ thuộc USD, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị (Mỹ - Venezuela, Ukraine - Nga). Đây được xem là các biểu hiện của xu hướng “phi đô la hóa địa chính trị” và “phi đô la hóa phòng hộ”.

Số liệu kinh tế Mỹ hiện chưa rõ ràng, khiến nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn còn khá mạnh. Cụ thể, GDP quý III của Mỹ tăng 4,3% (cao hơn dự báo), nhưng tâm lý tiêu dùng giảm, và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất năm 2026. Lãi suất thấp giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Theo phân tích kỹ thuật được chuyên gia trên Kitco đưa ra, mục tiêu tăng của vàng giao sau (giao tháng 2) là vượt 4.600 USD/ounce (kháng cự mạnh), với kháng cự đầu tiên ở 4.555-4.575 USD/ounce. Mức hỗ trợ ở 4.300 USD/ounce. Với bạc, mục tiêu tăng 75 USD/ounce, giảm về dưới 65 USD/ounce (giá bạc hiện khoảng 71-72 USD/ounce).

Ngân hàng BMO Capital Markets vừa đưa ra dự báo lạc quan cho thị trường vàng trong năm 2026. Theo đó, giá vàng lập đỉnh trong nửa đầu năm ở mức 4.600 USD/ounce, trung bình năm đạt 4.550 USD/ounce (tăng 3-5% so dự báo cũ). Theo BMO Capital Markets, chu kỳ tăng giá vàng chưa kết thúc nhờ lạm phát, hoạt động cắt giảm lãi suất, và xu hướng phi đô la hóa.

Vàng được dự báo vẫn sẽ là “ngôi sao” trong năm 2026, vượt trội bạc/bạch kim nhờ vai trò trú ẩn và đa dạng hóa danh mục.

Dù giá vàng điều chỉnh từ đỉnh, dư địa giảm được đánh giá là hạn chế nhờ bất ổn địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Thanh khoản thấp dịp lễ Noel khiến thị trường ít biến động, chờ dữ liệu mới.

Có thể thấy, đợt giảm hiện tại được nhiều chuyên gia xem là “khoảng lặng” để tích lũy trước đà tăng tiếp theo. Mức tăng trong năm tới có thể không mạnh như 2025, nhưng dư địa cho mặt hàng kim loại quý này còn lớn. Vàng vẫn là tài sản trú ẩn hàng đầu trong bối cảnh kinh tế bất định. Dù vậy, FOMO ở đỉnh cao luôn tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ lớn nếu tình hình địa chính trị trên thế giới đảo chiều.