Nhiều người mua vàng miếng SJC ở vùng giá đỉnh lịch sử 192,2 triệu đồng/lượng đến nay lỗ hơn 53 triệu đồng mỗi lượng, khi giá kim loại quý này đang ở vùng đáy trong vòng một năm qua.