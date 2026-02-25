Theo đài CBS, ông Trump ngày 24/2 đã đọc bài diễn văn Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 trước Quốc hội Mỹ. Trước khi ông Trump bắt đầu, cả khán phòng tràn ngập những tiếng hô vang "nước Mỹ" của những người ủng hộ.

"Đất nước của chúng ta đã trở lại, lớn hơn, giàu có hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên vàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã vượt qua khó khăn của những năm trước, đạt được bước ngoặt của thời đại và sẽ không bao giờ nhìn lại", ông Trump mở đầu thông điệp.

Vị tổng thống thứ 47 của Mỹ sau đó đã nêu bật những thành tựu trong năm đầu tiên ông trở lại Nhà Trắng, nhấn mạnh vào các nỗ lực kiềm chế lạm phát, tăng cường an ninh biên giới, thắt chặt chính sách nhập cư và ngăn chặn dòng chảy fentanyl tràn vào Mỹ.

"Biên giới của chúng ta đã được bảo đảm, tinh thần dân tộc đã được khôi phục. Nền kinh tế đang bùng nổ hơn bao giờ hết, thu nhập của người dân được cải thiện trong khi lạm phát giảm mạnh. Nước Mỹ đã lấy lại được sự tôn trọng vốn có", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong Thông điệp Liên bang, ông Trump cũng cho biết Mỹ đã nhận được hơn 80 triệu thùng dầu từ Venezuela, khẳng định Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động bán dầu và nguồn thu của Venezuela "vô thời hạn".

"Các công ty dầu khí Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ USD để khôi phục ngành công nghiệp năng lượng của Caracas. Người dân Mỹ và Venezuela sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư này", Tổng thống Mỹ nói.

Về việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế đối ứng, ông Trump mô tả đây là "phán quyết đáng tiếc và sai lầm". Nhà lãnh đạo Mỹ quả quyết sẽ tiếp tục duy trì các mức thuế quan toàn cầu mà không cần thông qua quốc hội.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng đề cập tới việc ông giúp nước Mỹ thu hút 18.000 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, sáng kiến giảm giá thuốc TrumpRX và các chính sách hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực tư nhân sau khi về hưu. Ông Trump cũng đùa về nhiệm kỳ tổng thống, nói rằng "đáng lẽ ra tôi phải đang ở trong nhiệm kỳ thứ 3".

Tổng thống Trump sau đó chỉ trích đảng Dân chủ vì phản đối việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), cáo buộc đảng này "đóng cửa cơ quan bảo vệ người dân Mỹ khỏi khủng bố và tội phạm". Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cải cách bầu cử, yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.

Ở cuối thông điệp, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông đang nỗ lực hết sức để kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine, vốn đang khiến khoảng 25.000 binh lính thiệt mạng mỗi tháng. "Đó là một cuộc xung đột đáng lẽ không bao giờ xảy ra dưới thời của tôi", ông Trump cho hay.

Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza là "thành công", nhấn mạnh việc toàn bộ con tin đã được trả tự do. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận việc Israel vẫn đang tiếp tục các chiến dịch không kích "ở cường độ thấp".

Về vấn đề Iran, Tổng thống Trump nói mọi phương án vẫn đang để ngỏ, nhưng quan điểm của Mỹ là Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. "Tehran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ vẫn chưa cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, họ đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, họ đang chế tạo những tên lửa mà chẳng bao lâu nữa có thể vươn tới Mỹ", ông Trump cảnh báo.