Rạng sáng 22/1, giá vàng trên thị trường quốc tế giảm nhanh, từ đỉnh cao lịch sử gần 4.900 USD/ounce ghi nhận vài giờ trước đó có lúc xuống 4.770 USD/ounce, tương đương mất hơn 100 USD mỗi ounce (khoảng 2,2%). Giá bạc lao dốc nhanh hơn, từ mức đỉnh gần 96 USD trong tuần trước giảm còn 92 USD/ounce.

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 22/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được nhiều thương hiệu lớn giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng sau khi tăng 4-5 triệu đồng mỗi lượng phiên trước đó, còn 166,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) với vàng miếng và 164,6-167,1 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Dù điều chỉnh mạnh so với đỉnh ngắn hạn, giá vàng vẫn duy trì ở vùng cao lịch sử.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ trở lại. Làn sóng "bán tài sản Mỹ" làm rung chuyển thị trường toàn cầu trước đó đã dừng lại. Trái phiếu Mỹ và đồng USD cũng hồi phục.

Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới đảo chiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch áp thuế mới với châu Âu và cho biết hai bên đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến vấn đề Greenland.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ tăng gần 590 điểm (+1,2%) lên trở lại trên ngưỡng 49.000 điểm. Chỉ số chứng khoán tầm rộng S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều tăng gần 1,2%. Các cổ phiếu công nghệ và ngân hàng Mỹ bứt phá. Nvidia và AMD dẫn đầu đà phục hồi.

Giá vàng thế giới vẫn trên 4.800 USD/ounce. Ảnh: HH

Trên mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cùng với lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận về Greenland mà ông cảm thấy hài lòng, đồng thời tuyên bố rút lại cảnh báo áp thuế với châu Âu (dự kiến từ 1/2).

Hai bên đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland, thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực. Thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích lớn cho Mỹ và tất cả thành viên NATO.

Sự thận trọng vẫn lớn

Tuy tăng khá mạnh trở lại nhưng cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ vẫn đang giảm trong tuần này, với mức giảm từ 0,6-1,2% do hoạt động bán tháo trong hai phiên đầu tuần.

Sau khi giảm sâu xuống mức 4.770 USD/ounce, giá vàng giao ngay sáng 22/1 trên thị trường châu Á đã tăng trở lại, có thời điểm ở mức 4.800 USD/ounce (gần 153 triệu đồng/lượng). Điều đó cho thấy sức cầu đối với mặt hàng này còn rất lớn.

Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh nhưng không ngoạn mục và vẫn chưa thể bù đắp mức giảm trước đó, trong khi giá vàng vẫn treo cao. Điều đó phản ánh thực tế bất định và giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao những động thái định hình lại trật tự thế giới mới của chính quyền ông Donald Trump.

Trên CNBC, đại diện Argent Capital Management cho rằng chứng khoán Mỹ không còn mặc định mọi tuyên bố của ông Trump sẽ được thực thi. Lịch sử đã cho thấy, những quyết định của ông Donald Trump là khó đoán và thường thay đổi rất nhanh.

Trước đó, hôm 17/1, ông Trump đe dọa áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan và Phần Lan. Mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng 6. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh biện pháp này sẽ duy trì đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland.

Mặc dù thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu đã ổn định lại sau hai phiên biến động rất mạnh đầu tuần nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều sóng gió trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Căng thẳng địa chính trị được dự báo có thể gia tăng bất cứ lúc nào và ở nhiều khu vực, do vậy, các thị trường có thể sẽ còn rất nhiều đợt chao đảo.

Giá bạc được dự báo có thể điều chỉnh giảm sau hơn một năm tăng quá nóng (gần gấp 3 lần) nhưng vàng vẫn được kỳ vọng còn tăng tiếp.

Trên Kitco, chuyên gia của Sprott Inc. cho rằng, đợt tăng giá tiếp theo của vàng sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các tổ chức - động lực mạnh mẽ nhất. Dòng vốn của các tổ chức là rất lớn nhưng sự dịch chuyển thường chậm, có khả năng mới ở bước đầu tiên của chu trình: quan sát - định hướng - quyết định - hành động.

Thông thường, theo chuyên gia của Sprott Inc., nếu bất kỳ lĩnh vực nào, tài sản tăng 60% trở lên trong một năm, các nhà quản lý tài sản sẽ "gọi điện tới tấp". Nhưng điều này chưa xảy ra với vàng.

Đại diện của Sprott Inc. cũng chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy, lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trước đó. Đây không phải là đặc điểm của giai đoạn cuối chu kỳ, mà là dấu hiệu của một thị trường vẫn chưa thu hút được những người mua tiềm năng lớn nhất. Mặc dù các nhà đầu tư tổ chức vẫn phần lớn phớt lờ vàng, Sprott Inc. nhận định xu hướng này sẽ không kéo dài.

Nhiều chuyên gia cho rằng sự chuyển hướng sang vàng sẽ được thúc đẩy bởi sự bất ổn ở những nơi khác - đặc biệt là trên thị trường chứng khoán. Những biến động tiếp theo trên thị trường trái phiếu, khi nợ chính phủ Mỹ tiếp tục tăng trưởng không bền vững, cũng sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn mới.

Trước đó, rất nhiều tổ chức dự báo vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce trong năm nay và vàng vẫn sẽ vượt trội hơn cổ phiếu và trái phiếu trong tương lai gần, cho dù mức tăng có thể không được như trong năm 2025.