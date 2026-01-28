Tăng hơn 49% chưa đầy 1 tháng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/1, giá vàng điều chỉnh giảm nhẹ sau khi tăng vọt trên thị trường Mỹ và lần đầu tiên vượt mốc 5.100 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng nhanh chóng bật tăng trở lại trên thị trường châu Á, lên tới 5.222 USD/ounce vào khoảng 9h sáng.

Trong nước, tới 10h11' ngày 28/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 179,7-182,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng trong nước vượt ngưỡng 182 triệu đồng/lượng sau khi lần đầu chinh phục thành công ngưỡng 170 triệu đồng/lượng và lần đầu tiên vượt ngưỡng 160 triệu đồng/lượng trong tuần giữa tháng 1.

Như vậy, chỉ trong 2 tuần cuối tháng 1/2026, giá vàng đã lần lượt chinh phục những đỉnh cao tâm lý mới một cách nhẹ nhàng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lần lượt chinh phục các mốc 4.500 USD/ounce và 4.600 USD/ounce trong nửa đầu tháng 1, trước khi tiếp tục vượt qua các ngưỡng 4.700 USD/ounce, 4.800 USD/ounce và 4.900 USD/ounce trong tuần vừa qua. Đến phiên giao dịch hôm qua và sáng nay, giá vàng đã thiết lập vùng đỉnh mới 5.000–5.200 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy tốc độ tăng giá của vàng là chưa từng có trong gần 50 năm qua, có lẽ chỉ thấp hơn đôi chút so với giai đoạn cuối năm 1979-đầu năm 1980. Tính chung cả năm 2025, giá vàng đã tăng khoảng 65%, và chỉ trong chưa đầy một tháng đầu năm 2026, kim loại quý này đã tăng thêm hơn 20,5%.

Không chỉ vàng, giới đầu tư còn chứng kiến giá bạc tăng sốc. Sáng 28/1, bạc tăng thêm hơn 1% sau khi đã tăng bốc đầu đêm qua. Bạc đã tăng 150% trong năm 2025 và từ đầu năm tới nay đã tăng hơn 49%. So với đầu năm 2025, giá bạc đã tăng gần 3,3 lần.

Giá bạch kim cũng tăng dữ dội, gấp gần 3 lần trong vòng 1 năm qua.

Vàng thế giới tăng giá dữ dội trong bối cảnh đồng USD đang bị bán tháo với tốc độ đáng sợ. Chỉ số DXY sáng 28/1 đã xuống mức 96,1 điểm, thấp hơn nhiều mức 115 điểm hồi đầu năm ngoái.

Hoạt động bán tháo các loại tài sản của Mỹ, trong đó có đồng USD và trái phiếu chính phủ nước này cùng với sự rút mạnh khỏi thị trường tiền số… có thể là động lực đẩy giá vàng tăng sốc.

Giá vàng SJC đã vượt 182 triệu đồng/lượng. Ảnh: Nguyễn Huế

Điều gì đang xảy ra, vàng sẽ còn lên bao nhiêu?

Giá vàng đang liên tiếp xuyên phá các kỷ lục vừa thiết lập và tạo ra những mức cao mới, trong bối cảnh thế giới chứng kiến mức độ bất định chưa từng có trên diện rộng, từ châu Âu tới Trung Đông, từ Mỹ sang châu Á.

Nếu trong năm 2025, giá vàng được hỗ trợ chủ yếu bởi xung đột tại Ukraine, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, thì đến nay các yếu tố này không những chưa suy giảm mà còn trở nên khó lường hơn. Bên cạnh đó, hàng loạt nhân tố mới cũng đang xuất hiện, tiếp tục củng cố xu hướng tăng của không chỉ vàng mà còn nhiều kim loại khác.

Bất ổn địa chính trị hiện xảy ra tại nhiều khu vực, đồng thời đi kèm với bất ổn chính sách và chính trị tại nhiều quốc gia. Giới đầu tư đang theo dõi sát diễn biến tại Iran cũng như sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, hai yếu tố có khả năng tác động mạnh tới tâm lý thị trường toàn cầu.

Một diễn biến đặc biệt đáng chú ý là làn sóng bán tháo tài sản Mỹ đang có dấu hiệu quay trở lại, sau khi từng xuất hiện vào tháng 4 năm ngoái, thời điểm Mỹ công bố thuế đối ứng với phần lớn các quốc gia trên thế giới. Đồng USD đang suy yếu nhanh, trong khi trái phiếu Mỹ bị bán mạnh khiến lợi suất tăng vọt.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh về nguồn nguyên liệu giữa các cường quốc cũng đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư, trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng bị phân mảnh.

Áp lực nợ công gia tăng lên những mức cao kỷ lục mới tại nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ, cùng với xu hướng bơm tiền và nới lỏng chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia, đang góp phần thúc đẩy dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Thị trường tiền số gần đây cũng liên tục chao đảo, khi giá Bitcoin giảm sâu. Những lo ngại về mức độ an toàn của các loại tiền số gia tăng trong bối cảnh công nghệ lượng tử ngày càng tiến gần tới ứng dụng thực tiễn, làm dấy lên nguy cơ xuất hiện các đợt bán tháo mới.

Giới đầu tư hiện cũng đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những tín hiệu chính sách tiếp theo, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố đề cử chủ tịch Fed mới thay thế ông Jerome Powell. Thị trường hiện vẫn đặt cược Fed sẽ có từ hai đến ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Nhu cầu đầu tư vào vàng tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đến từ các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính lớn, giới đầu tư cá nhân và gần đây là khu vực kinh tế tư nhân. Xu hướng phi USD hóa trên toàn cầu đang tạo thêm lực đẩy cho giá vàng, trong bối cảnh những lo ngại về mức độ độc lập của Fed ngày càng gia tăng.

Nhiều tổ chức tài chính lớn như Deutsche Bank và Societe Generale đã nâng dự báo, cho rằng giá vàng có thể lên tới 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Ở chiều ngược lại, một số cảnh báo cho rằng giá vàng và bạc có thể ghi nhận các nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng quá nhanh, đặc biệt là bạc khi đã tăng gần gấp rưỡi chỉ trong chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, phần lớn các tổ chức vẫn dự báo giá vàng và bạc còn dư địa đi lên, nhờ nền tảng cơ bản vững chắc và những bất ổn mang tính cấu trúc khó có thể sớm thay đổi.