Giá vé tăng mạnh, hành khách bất ngờ

Chị Lê Thị Hà (TP.HCM) cho biết, do tính chất công việc nên phải đến ngày 27 hoặc 28 tháng Chạp chị mới chốt được lịch về quê ăn Tết. Tuy nhiên, khi tìm mua vé máy bay, chị bất ngờ vì giá vé chặng TP.HCM – Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 4 đến 4,5 triệu đồng mỗi chiều (tùy giờ bay), cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

“Tôi biết là cận Tết giá vé sẽ cao nhưng mức giá như vậy vẫn khiến tôi khá bất ngờ. Nếu tôi đặt vé sớm hơn thì lại không phù hợp với công việc”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ cá nhân đi lẻ, nhiều gia đình đông người cũng buộc phải cân nhắc lại kế hoạch di chuyển vì chi phí vé máy bay quá lớn.

Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa tăng cao. Ảnh minh họa: Tuấn Kiệt.

Anh Nguyễn Đăng Dũng (TP.HCM) chia sẻ, gia đình anh có 5 người, dự kiến bay từ TP.HCM ra Bắc Giang, quá cảnh tại sân bay Nội Bài vào ngày 27 tháng Chạp. Tổng chi phí vé máy bay lượt đi cho cả gia đình anh lên tới gần 20 triệu đồng, trong khi tiền vé chiều quay lại TP.HCM sau Tết còn cao hơn.

“Sau khi tính toán giữa chi phí, thời gian và sự thuận tiện, vợ chồng tôi quyết định bỏ phương án đi máy bay, chuyển sang di chuyển bằng ô tô cá nhân”, anh Dũng nói.

Theo kế hoạch, gia đình anh xuất phát từ TP.HCM vào chiều ngày 26 tháng Chạp để về đến quê vào sáng ngày 28 tháng Chạp. Mùng 2 Tết, cả gia đình quay lại TP.HCM để chuẩn bị cho công việc đầu năm.

Anh Dũng cho rằng, Tết không chỉ là dịp sum họp gia đình mà còn là khoảng thời gian để các con được nghỉ ngơi, trải nghiệm. Vì vậy, thay vì dồn toàn bộ chi phí cho vé máy bay, gia đình anh lựa chọn phương án đi ô tô vừa tiết kiệm, vừa kết hợp du lịch, nghỉ ngơi dọc đường.



Nhiều đường bay kín chỗ trước Tết

Theo ghi nhận của ngành hàng không, trong giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán 2026, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc tiến sát mức tối đa, thậm chí đạt 100% vào các ngày cận Tết.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 23-28 tháng Chạp, nhu cầu vận chuyển hành khách tập trung chủ yếu trên các đường bay từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc. Nhiều chặng bay ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí kín chỗ hoàn toàn như từ TP.HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ các địa phương về TP.HCM trước Tết ở mức thấp. Nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%, thậm chí các hãng phải khai thác chuyến bay rỗng để đảm bảo tàu bay quay đầu phục vụ chiều cao điểm xuất phát từ TP.HCM.

Đối với các đường bay từ Hà Nội đi miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn trước Tết chủ yếu dao động từ 30-60%. Riêng hai chặng Hà Nội – Đồng Hới và Hà Nội – Điện Biên ghi nhận nhu cầu cao, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12-15/2.

Sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt trong giai đoạn từ mùng 3-6 Tết (21-25/2), nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP.HCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80-100%.

Nhiều đường bay từ Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TP.HCM gần như kín chỗ.

Với đường bay trục TP.HCM – Hà Nội, tỷ lệ đặt chỗ chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết. Cụ thể, chặng TP.HCM – Hà Nội trong các ngày 11-14/2 đạt khoảng 83-90%, trong khi chiều Hà Nội – TP.HCM trong các ngày 21-23/2 đạt 80-94%.