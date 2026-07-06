Tôi nghe nói nghệ tốt cho người mắc ung thư dạ dày. Xin chuyên gia tư vấn dùng sản phẩm này như thế nào cho hiệu quả. Tôi xin cảm ơn! (Lê Ngọc Huyền - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Nghệ là loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ được sử dụng trong ẩm thực và y học cổ truyền, nghệ còn thu hút sự quan tâm của giới khoa học nhờ chứa curcumin - hoạt chất được nghiên cứu rộng rãi về khả năng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư.

Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy curcumin có thể tác động lên nhiều cơ chế liên quan đến sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Một nghiên cứu tại Mỹ đã đánh giá tác động của curcumin trên chuột được cấy ghép tế bào ung thư vú đã di căn phổi. Kết quả cho thấy nhóm được điều trị bằng curcumin có tỷ lệ xuất hiện di căn phổi thấp hơn so với nhóm không điều trị.

Củ nghệ có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Các nghiên cứu thực nghiệm khác cũng ghi nhận curcumin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư da trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn kết quả trên mới được ghi nhận ở mức nghiên cứu tiền lâm sàng. Curcumin không phải là thuốc điều trị ung thư và không thể thay thế các phương pháp điều trị chuẩn như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hay liệu pháp đích.

Bên cạnh các nghiên cứu về ung thư, curcumin còn được biết đến với đặc tính chống viêm mạnh. Ngoài ra, nghệ từ lâu đã được ứng dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ làm lành vết thương, giảm sưng đau và cải thiện tình trạng viêm nhiễm ngoài da.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất nghệ có thể giảm tiết axit dạ dày, tăng sản xuất chất nhầy bảo vệ niêm mạc, từ đó hạn chế nguy cơ tổn thương và loét dạ dày. Curcumin cũng được ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm đầy hơi, hạn chế sinh khí trong đường ruột và góp phần cải thiện các triệu chứng khó tiêu.

Dù nghệ mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên coi nghệ hay curcumin là "thần dược" chữa bách bệnh.

Việc bổ sung nghệ chỉ nên được xem là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Đối với các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và không tự ý sử dụng các sản phẩm từ nghệ để thay thế điều trị y khoa.