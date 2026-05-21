Thống kê mới nhất từ Cục Hải quan cho thấy, trong 15 ngày đầu tháng 5, nước ta đã nhập khẩu gần 199.000 tấn xăng dầu các loại, giá trị khoảng 299,8 triệu USD.

Lũy kế đến giữa tháng 5/2026, nước ta đã chi ra 4,55 tỷ USD để nhập khẩu gần 4,33 triệu tấn xăng dầu các loại.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng năng lượng này tăng mạnh 20,9% (tương đương tăng 0,75 triệu tấn), còn giá trị tăng tới 85,7% (tăng 2,1 tỷ USD).

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng xăng đạt 1,05 tỷ USD, dầu diesel là gần 2,46 tỷ USD, dầu mazut khoảng 119 triệu USD và nhiên liệu bay 927 triệu USD.

Trong nửa đầu tháng 5, các doanh nghiệp đã chi ra khoảng 596,7 triệu USD để nhập khẩu hơn 552.000 tấn dầu thô.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu xăng dầu các loại nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước không bị gián đoạn.

Tại thị trường trong nước, ở kỳ điều hành ngày 14/5, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít, lùi về mức 23.134 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 276 đồng/lít, còn 24.078 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S cũng giảm 268 đồng/lít, về mức 27.226 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S là 20.585 đồng/kg, giảm 587 đồng/kg.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Đáng chú ý, thị trường xăng dầu trong nước đang trong giai đoạn chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học E10.

Thực tế, từ giữa tháng 5, hàng nghìn cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã giảm dần tỷ trọng xăng RON95 để chuyển sang xăng E10. Đơn cử, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Trong khi đó, tính đến ngày 20/5, khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên cả nước cũng chuyển sang bán xăng E10, ngừng bán xăng khoáng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, trong đó đề xuất về công thức tính giá cho loại xăng sinh học này.

Dự thảo cũng nêu rõ Bộ Tài chính được giao nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10... để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.