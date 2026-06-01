Xăng E10 đã bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6. Song không ít người tiêu dùng vẫn còn tâm lý lo lắng về loại xăng sinh học này.

Tại tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 1/6, ông Lỗ Hải Nam, Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) thừa nhận vẫn có người băn khoăn, lo ngại rằng khi sử dụng xăng E10, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tăng lên.

Thực tế đánh giá về mặt tính chất của nhiên liệu, ông Nam cho biết, xăng E10 là loại xăng có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng thông thường. Do đó, để đảm bảo công suất của động cơ, lượng tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng E10 sẽ tăng so với xăng khoáng thông thường khoảng 2%.

Ông cho rằng mức chênh lệch này rất nhỏ, người sử dụng gần như không cảm nhận được. Theo các nghiên cứu và đánh giá thực tế, mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E10 so với xăng khoáng chênh lệch không đáng kể.

Dưới góc độ chuyên gia kỹ thuật động cơ, PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho biết xăng E10 có mật độ năng lượng, hay còn gọi là nhiệt trị, thấp hơn khoảng 3-4% so với xăng khoáng. Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu và hiệu suất vận hành của động cơ không chỉ phụ thuộc vào nhiệt trị của nhiên liệu, mà còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác trong quá trình cháy.

Theo các nghiên cứu và đánh giá thực tế, mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E10 so với xăng khoáng chênh lệch không đáng kể. Ảnh: Thạch Thảo

Theo ông Tuyến, việc xăng E10 chứa một lượng nhỏ oxy giúp nhiên liệu cháy triệt để hơn trong xi lanh động cơ, từ đó làm giảm lượng khí thải độc hại như HC và CO phát sinh do quá trình đốt cháy không hoàn toàn. Nhờ vậy, hiệu suất nhiệt của động cơ có thể được cải thiện.

Bên cạnh đó, ethanol có khối lượng riêng lớn hơn xăng khoáng nên một lít xăng E10 có khối lượng lớn hơn đôi chút. Đây được xem là yếu tố góp phần bù đắp cho phần suy giảm nhiệt trị của nhiên liệu.

Ông Tuyến cho rằng, với những lợi thế trong quá trình đốt cháy, tác động của xăng E10 đến mức tiêu hao nhiên liệu không thể chỉ đánh giá dựa trên chỉ số nhiệt trị. Kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành cho thấy công suất động cơ và mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện sử dụng xăng E10 về cơ bản tương đương với khi sử dụng xăng khoáng.

Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, mỗi lần chuyển đổi các loại xăng, tâm lý lo ngại của người tiêu dùng luôn thường trực. Kể cả trước đây khi chuyển từ xăng có chì sang xăng không chì, cũng có những lo ngại về mặt vật liệu. Nhưng những lo ngại này cũng qua đi rất nhanh khi chúng ta tổ chức chuyển đổi và có các biện pháp phòng ngừa.

Ông Bảo cho rằng, bên cạnh việc hướng dẫn người dân sử dụng xăng E10, một vấn đề quan trọng cần được quan tâm là thói quen sử dụng nhiên liệu đúng chủng loại và bảo dưỡng phương tiện định kỳ.

Theo ông, trước khi xăng E10 được đưa vào sử dụng, phần lớn người tiêu dùng ít chú ý đến việc lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất. Đây là nguyên nhân khiến nhiều phương tiện có hệ thống nhiên liệu bị bám cặn, xuống cấp do không được bảo dưỡng đúng cách hoặc sử dụng nhiên liệu không phù hợp trong thời gian dài.

Nhiều người hiện chỉ quan tâm đến chỉ số octan như RON92 hay RON95. Trong khi yếu tố phản ánh chất lượng nhiên liệu lại nằm ở tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu tương ứng với mức 3, mức 4 hay mức 5 (Euro 3, Euro 4, Euro 5). Đây cũng là thông tin mà không ít chủ xe chưa nắm rõ.

Ông dẫn chứng, cùng là xăng RON95 nhưng có thể được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau. Trong khi phần lớn các phương tiện sản xuất từ sau năm 2017 được thiết kế để sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn mức 4 hoặc mức 5, nhiều người vẫn sử dụng nhiên liệu ở tiêu chuẩn thấp hơn trong thời gian dài.

"Việc sử dụng nhiên liệu không phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất mới là nguyên nhân ‘phá hoại’ các chi tiết bên trong động cơ như xi lanh, piston", ông Bảo chỉ rõ.

Đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, khi triển khai xăng E10, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và nhà sản xuất phương tiện cần tăng cường tư vấn để người dân hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu, từ đó lựa chọn đúng loại xăng phù hợp với phương tiện đang sử dụng. Xăng E10 cũng sẽ được phân loại theo các tiêu chuẩn chất lượng tương ứng, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn đúng.