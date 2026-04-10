Theo trang Carscoops, chính quyền bang Minnesota vừa đề xuất một dự luật mang mã HF 3865 và nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng chơi xe. Nếu được thông qua, quy định này sẽ siết chặt đáng kể việc sử dụng các phương tiện thuộc diện “xe sưu tầm”.

Theo nội dung dự luật, các loại xe đăng ký dưới dạng xe cổ, xe sưu tầm, xe độ (street rod) hay thậm chí xe quân sự cũ và được phép lưu thông tại các sự kiện đặc biệt như tham gia triển lãm, diễu hành, hoạt động câu lạc bộ...

Ngoài các trường hợp trên, chủ xe chỉ được sử dụng phương tiện vào ban ngày (từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn) trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Điều này đồng nghĩa với việc xe cổ gần như bị "cấm cửa" vào hầu hết các ngày trong tuần, đồng thời không được phép vận hành vào ban đêm, kể cả cuối tuần.

Thực tế, luật hiện hành tại Minnesota vốn đã hạn chế xe cổ không được sử dụng cho mục đích đi lại thông thường. Tuy nhiên, người sở hữu vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định, như lái thử xe, tham gia các buổi gặp gỡ không chính thức hoặc sử dụng trong những chuyến đi đột xuất khác.

Dự luật này ngay lập tức nhận được sự phản đối của các nhà sưu tầm và người chơi xe cổ. Một điểm gây tranh cãi khác nằm ở cách diễn giải trong dự luật. Các khái niệm như “xe trưng bày” mục đích sử dụng chưa được định nghĩa rõ ràng, có thể dẫn tới việc áp dụng thiếu thống nhất, phụ thuộc vào cách hiểu của lực lượng thực thi.

Đáng chú ý, dự luật cũng không nêu rõ lý do cần siết chặt các quy định này. Một số ý kiến cho rằng động thái có thể nhằm ngăn việc lợi dụng mức phí đăng ký thấp của xe cổ, song chưa có giải thích chính thức từ phía cơ quan lập pháp.

Hiện tại, dự luật vẫn đang trong quá trình xem xét và cần được thông qua tại cả Hạ viện và Thượng viện bang Minnesota trước khi trình Thống đốc ký ban hành. Nếu trở thành luật, đây có thể là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất tại Mỹ đối với xe cổ, tác động lớn tới cộng đồng người chơi xe lâu năm.

(Theo Carscoops)

