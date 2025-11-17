“Thúc đẩy triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ ưu tiên năm 2025” là 1 trong 10 nhóm nội dung trọng tâm đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo.

Với trọng trách được giao, hiện Bộ KH&CN đang xây dựng dự thảo “Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025”, gồm 6 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai năm nay, trong đó có AI Camera xử lý tại biên. Để việc triển khai chương trình trong thời gian tới đảm bảo tính khả thi, Bộ KH&CN đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước.

Đại diện MK Vision giới thiệu các sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp với đoàn công tác Bộ KH&CN.

Nằm trong kế hoạch thúc đẩy triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược, ngày 13/11, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã có buổi làm việc với MK Vision - doanh nghiệp đã làm chủ 100% khâu thiết kế, tích hợp phần mềm và phần cứng điều khiển của thiết bị AI Camera, chỉ nhập khẩu hệ thống quang học, cơ khí và động cơ.

Trong chia sẻ tại sự kiện công nghệ chuyên sâu chủ đề: “Kiến tạo kỷ nguyên mới cho hệ thống camera an ninh với công nghệ 5G và Edge AI” hồi trung tuần tháng 4, Chủ tịch MK Group Nguyễn Trọng Khang đã chỉ rõ AI camera có thể được sử dụng để giải quyết nhiều bài toán tại Việt Nam cũng như trên thế giới như tắc đường, quản lý hệ thống đèn giao thông...; đồng thời cho biết MK mong muốn tạo ra những nền tảng công nghệ lõi và đồng hành cùng các doanh nghiệp khác để cung cấp sản phẩm, giải pháp tới người dùng cuối.

MK Vision định vị tập trung cung cấp sản phẩm, giải pháp AI Camera ở phân khúc xử lý biên chuyên dụng, phát triển thuật toán giám sát hành vi và ứng dụng giao thông, nông nghiệp, môi trường.

Tại buổi làm việc với Bộ KH&CN ngày 13/11, đại diện MK Vision khẳng định đơn vị có đủ năng lực tự chủ toàn diện từ thiết kế phần cứng, phần mềm đến xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu thông minh. Hiện nay, doanh nghiệp tập trung phát triển hệ thống AI xử lý tại biên với khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực thực tiễn. Những giải pháp tiêu biểu có thể kể đến như giải pháp quản lý giao thông thông minh, giải pháp giám sát đô thị, giải pháp quản trị hạ tầng...

Đại diện Bộ KH&CN cùng ban lãnh đạo MK Vision cũng đã có những trao đổi thiết thực về năng lực tự chủ trong nghiên cứu và sản xuất, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai đổi mới sáng tạo theo định hướng của Bộ.

Đánh giá cao năng lực tự chủ công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo và những đóng góp của doanh nghiệp, đại diện Bộ KH&CN cho hay, MK Vision được ghi nhận là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ, từ thuật toán, thiết bị đến nền tảng quản lý dữ liệu thông minh. Đây là sự khẳng định vững vàng cho vị thế tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt trên hành trình tự chủ và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ trong việc hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và thương mại hóa các giải pháp công nghệ. Theo đại diện Bộ KH&CN, sự song hành này nhằm mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tăng cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ Việt Nam phát triển toàn diện và tạo ra các giá trị kinh tế xã hội đột phá.