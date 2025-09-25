Giải bóng chuyền nam thế giới 2025:

Hai trận tứ kết còn lại của Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 chứng kiến những màn chiến đấu kịch tính và giàu cảm xúc.

Ở cặp tứ kết ba, Iran - niềm hy vọng cuối cùng của châu Á khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng 25-22 ở set mở màn trước Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á lại không thể duy trì lợi thế.

CH Séc (áo xanh) tiễn đại diện châu Á cuối cùng rời giải - Ảnh: Volleyball World

CH Séc với bản lĩnh và sự chắc chắn đã thắng liền ba set còn lại (27-25, 25-20, 25-21), qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-1. Thất bại này khiến Iran dừng bước đầy tiếc nuối, khép lại hành trình tại giải năm nay.

Ở cặp tứ kết cuối cùng, Bulgaria tạo nên bất ngờ lớn khi ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Mỹ. Sau khi để thua hai set đầu (21-25, 19-25), đại diện châu Âu vùng lên mạnh mẽ, thi đấu đầy quyết tâm và giành chiến thắng ba set liên tiếp (25-17, 25-22, 15-13). Với màn lội ngược dòng ấn tượng, Bulgaria giành tấm vé cuối cùng vào bán kết.

Bulgaria tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Mỹ - Ảnh: Volleyball World

Tại vòng 4 đội mạnh nhất giải đấu đang được tổ chức tại Philippines, Bulgaria sẽ đối đầu CH Séc trong cuộc chạm trán hứa hẹn hấp dẫn.

Trong khi đó, trận bán kết còn lại là màn so tài đỉnh cao giữa Ba Lan - đội từng ba lần vô địch thế giới và đương kim vô địch Italia. Hai trận đấu diễn ra vào ngày 27/9 tới hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những kịch bản khó lường và gay cấn.