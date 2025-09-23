Lịch thi đấu vòng tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025

Thời gian Ngày Trận đấu
14:30 24/9 Italia - Bỉ
19:00 24/9 Ba Lan - Thổ Nhĩ Kỳ
14:30 25/9 CH Czech - Iran
19:00 25/9 Mỹ - Bulgaria

Kết quả vòng 1/8 giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025

Thời gian Ngày Trận đấu
14:30 24/9 Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Hà Lan
(27–29, 25–23, 25–16, 25–19)
19:00 20/9 Ba Lan 3-1 Canada
(25–18, 23–25, 25–20, 25–14)
14:30 21/9 Argentina 0-3 Italia
(23–25, 20–25, 22–25)
19:00 21/9 Bỉ 3-0 Phần Lan
(25–21, 25–17, 25–21)
14:30 22/9 Bulgaria 3-0 Bồ Đào Nha
(25–19, 25–23, 25–13)
19:00 22/9 Mỹ 3-1 Slovenia
(19–25, 25–22, 25–17, 25–20)
14:30 23/9 Tunisia 0-3 CH Czech
(19–25, 18–25, 23–25)
19:00 23/9 Serbia 2-3 Iran
(25–23, 19–25, 26–24, 22–25, 9–15)