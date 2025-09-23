Dàn chân dài bóng chuyền CLB Binh chủng Thông tin thu hút mọi ánh nhìn trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải VĐQG 2025.
Lịch thi đấu vòng tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|14:30
|24/9
|Italia - Bỉ
|19:00
|24/9
|Ba Lan - Thổ Nhĩ Kỳ
|14:30
|25/9
|CH Czech - Iran
|19:00
|25/9
|Mỹ - Bulgaria
Kết quả vòng 1/8 giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|14:30
|24/9
|Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Hà Lan
(27–29, 25–23, 25–16, 25–19)
|19:00
|20/9
|Ba Lan 3-1 Canada
(25–18, 23–25, 25–20, 25–14)
|14:30
|21/9
|Argentina 0-3 Italia
(23–25, 20–25, 22–25)
|19:00
|21/9
|Bỉ 3-0 Phần Lan
(25–21, 25–17, 25–21)
|14:30
|22/9
|Bulgaria 3-0 Bồ Đào Nha
(25–19, 25–23, 25–13)
|19:00
|22/9
|Mỹ 3-1 Slovenia
(19–25, 25–22, 25–17, 25–20)
|14:30
|23/9
|Tunisia 0-3 CH Czech
(19–25, 18–25, 23–25)
|19:00
|23/9
|Serbia 2-3 Iran
(25–23, 19–25, 26–24, 22–25, 9–15)
Sau khi rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sự trở lại của Bích Tuyền tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 nhận được quan tâm đặc biệt.
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 - FIVB Men’s World Championship đầy đủ và chính xác.
ĐT Brazil để thua set đầu và nhanh chóng lập lại trật tự bằng chiến thắng ngược dòng 3-1 ở trận ra quân Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025.