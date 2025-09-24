Lịch thi đấu vòng bán kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025

Thời gian Ngày Trận đấu
CXĐ 27/9 Italia - Ba Lan 
CXĐ 27/9 Mỹ/ Bulgaria - CH Czech/ Iran

Lịch thi đấu và kết quả vòng tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025

Thời gian Ngày Trận đấu
14:30 24/9 Italia 3-0 Bỉ
(25-13, 25-18, 25-18)
19:00 24/9 Ba Lan 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ
(25-15, 25-22, 25-19)
14:30 25/9 CH Czech - Iran
19:00 25/9 Mỹ - Bulgaria