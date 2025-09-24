ĐKVĐ Italia và Ba Lan cùng thắng thuyết phục ở tứ kết, tạo nên màn so tài được chờ đợi bậc nhất tại bán kết Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025.
Lịch thi đấu vòng bán kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|CXĐ
|27/9
|Italia - Ba Lan
|CXĐ
|27/9
|Mỹ/ Bulgaria - CH Czech/ Iran
Lịch thi đấu và kết quả vòng tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|14:30
|24/9
|Italia 3-0 Bỉ
(25-13, 25-18, 25-18)
|19:00
|24/9
|Ba Lan 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ
(25-15, 25-22, 25-19)
|14:30
|25/9
|CH Czech - Iran
|19:00
|25/9
|Mỹ - Bulgaria
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 - FIVB Men’s World Championship đầy đủ và chính xác.
