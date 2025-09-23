Vòng 1/8 Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 đã khép lại với nhiều bất ngờ và kịch tính. Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Serbia và Iran, nơi đại diện Tây Á tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Dù để Serbia dẫn trước 2-1, Iran vẫn kiên cường bám đuổi, thắng 25-22 ở set 4 rồi bùng nổ trong set quyết định để giành chiến thắng 3-2, đoạt vé vào tứ kết.
Ở các cặp đấu khác, Mỹ cũng phải toát mồ hôi khi ngược dòng trước Slovenia, thắng 3-1 sau khi để thua set đầu. Thổ Nhĩ Kỳ gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-1 trước Hà Lan, trong khi Ba Lan - ứng viên vô địch vượt qua Canada bằng bản lĩnh của nhà cựu vương.
Italia, Bỉ và Bulgaria cùng thể hiện sức mạnh tuyệt đối với những chiến thắng 3-0 lần lượt trước Argentina, Phần Lan và Bồ Đào Nha. CH Czech cũng không gặp nhiều khó khăn khi loại Tunisia bằng tỷ số tương tự.
Kết thúc vòng 1/8, tám gương mặt góp mặt ở tứ kết gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Italia, Bỉ, Bulgaria, Mỹ, CH Czech và Iran.
Ở tứ kết, Italia chạm trán Bỉ, ứng viên vô địch Ba Lan đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech đụng Iran và Mỹ tranh vé bán kết với Bulgaria. Những trận đấu ở vòng 8 đội mạnh nhất thế giới năm nay hứa hẹn căng thẳng và khó lường hơn nữa, trong hai ngày 24 và 25/9.
Lịch thi đấu vòng tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|14:30
|24/9
|Italia - Bỉ
|19:00
|24/9
|Ba Lan - Thổ Nhĩ Kỳ
|14:30
|25/9
|CH Czech - Iran
|19:00
|25/9
|Mỹ - Bulgaria