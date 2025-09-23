Vòng 1/8 Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 đã khép lại với nhiều bất ngờ và kịch tính. Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Serbia và Iran, nơi đại diện Tây Á tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Bóng chuyền nam Iran (áo đỏ) hai lần dẫn trước rồi hai lần gỡ hòa để rồi giành chiến thắng 15-9 trong set 5 quyết định - Ảnh: Volleyball World

Dù để Serbia dẫn trước 2-1, Iran vẫn kiên cường bám đuổi, thắng 25-22 ở set 4 rồi bùng nổ trong set quyết định để giành chiến thắng 3-2, đoạt vé vào tứ kết.

Ở các cặp đấu khác, Mỹ cũng phải toát mồ hôi khi ngược dòng trước Slovenia, thắng 3-1 sau khi để thua set đầu. Thổ Nhĩ Kỳ gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-1 trước Hà Lan, trong khi Ba Lan - ứng viên vô địch vượt qua Canada bằng bản lĩnh của nhà cựu vương.

Italia, Bỉ và Bulgaria cùng thể hiện sức mạnh tuyệt đối với những chiến thắng 3-0 lần lượt trước Argentina, Phần Lan và Bồ Đào Nha. CH Czech cũng không gặp nhiều khó khăn khi loại Tunisia bằng tỷ số tương tự.

Iran là đội bóng châu Á duy nhất góp mặt ở tứ kết - Ảnh: Volleyball World

Kết thúc vòng 1/8, tám gương mặt góp mặt ở tứ kết gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Italia, Bỉ, Bulgaria, Mỹ, CH Czech và Iran.

Ở tứ kết, Italia chạm trán Bỉ, ứng viên vô địch Ba Lan đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech đụng Iran và Mỹ tranh vé bán kết với Bulgaria. Những trận đấu ở vòng 8 đội mạnh nhất thế giới năm nay hứa hẹn căng thẳng và khó lường hơn nữa, trong hai ngày 24 và 25/9.

Lịch thi đấu vòng tứ kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025