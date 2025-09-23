lam oanh 2.jpg
Chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, CLB Binh chủng Thông tin có chuyến tập huấn tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Không chỉ tập trung cho các buổi tập và thi đấu, Lâm Oanh và các đồng đội cũng tranh thủ đi dạo chơi tại Thượng Hải.
Phạm Thị Hiền xinh đẹp, khác hẳn với hình ảnh thi đấu.
Cô có biệt danh là "Sóc nhỏ".
Chủ công Phạm Quỳnh Hương đang là gương mặt gây chú ý nhất ở đội bóng áo lính. 
Cô nàng vừa giành 3 danh hiệu vô địch cùng đội Binh chủng Thông tin tại giải trẻ quốc gia 2025, U23 Quốc gia 2025 và Cúp CLB trẻ Quốc gia 2025. Cá nhân cô giành danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất giải vô địch trẻ quốc gia và Cúp CLB trẻ Quốc gia.
Cô nàng mới 17 tuổi, có chiều cao gần 1m9, được kỳ vọng sẽ thay đàn chị Trần Thị Thanh Thúy trong tương lai.
Nguyễn Thị Phương cũng là gương mặt được quan tâm ở Binh chủng Thông tin.
Chủ công 26 tuổi không chỉ là trụ cột của đội bóng áo lính mà còn thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG.
Ngoài tài năng, Nguyễn Thị Phương nổi tiếng xinh đẹp.
Binh chủng Thông tin là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch tại giải bóng chuyền VĐQG 2025. 