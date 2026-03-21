Ngày 21/3, LĐBC Việt Nam (VFV) công bố kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền VĐQG 2026. Giải có sự tham dự của 8 đội nam và 8 đội nữ, tổng giải thưởng 2,28 tỉ đồng.

Vòng 1 giải VĐQG diễn ra từ 6-19/4 tại Nhà thi đấu xã Đông Anh (Hà Nội). Vòng 2 và vòng chung kết, xếp hạng nữ tổ chức từ ngày 14 đến 25/10, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long. Vòng 2 và vòng chung kết, xếp hạng nam diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11, tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM.

Ngoài giải VĐQG, VFV thông báo về các giải đấu mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự trong năm 2026. Theo đó, Thanh Thuý và các đồng đội tranh tài tại AVC Cup tại Philippines (từ ngày 6 đến 14/6), chặng 1 SEA V-League tại Việt Nam (từ ngày 31/7 đến 2/8), chặng 2 SEA V-League tại Thái Lan (từ ngày 7 đến 9/8), VTV Cup (từ ngày 8 đến 15/8). Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc (từ ngày 21 đến 30/8) và Asiad (từ ngày 16 đến 22/9).

Đáng chú ý, với hai giải AVC Cup và SEA V-League, Đạm Cà Màu cam kết thưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với mức thưởng giải nhất, nhì, ba tương ứng 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 200 triệu đồng.