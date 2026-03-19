Khavish Varadan bước vào VCK với điểm -8, cách biệt đến 3 điểm so với người dẫn đầu vòng trước là Jonathan Wijono (-11). Trong ngày đấu cuối, golfer người Malaysia thi đấu thực sự thăng hoa khi ghi Eagle tại hố 10 và 6 birdie, trong đó có hat-trick birdie từ hố 14 đến hố 16, qua đó vươn lên dẫn đầu và đưa cuộc đua vô địch vào loạt play-off. Tại hai hố play-off quyết định, Khavish Varadan vượt qua Jazz Janewattananond (Thái Lan) để lên ngôi vô địch, khép lại một trong những trận đấu kịch tính nhất của mùa giải.

Khavish Varadan vô địch đầy kịch tính.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh giành danh hiệu Best Amateur với tổng điểm (-9). Golfer chủ nhà có vòng đấu bogeyfree, khép lại hành trình của mình tại Vietnam Masters với 71 - 66 - 70 gậy (-9).

Vietnam Masters 2026 khép lại với chất lượng chuyên môn cao và nhiều dấu ấn đáng nhớ, khẳng định vị thế của giải đấu trong hệ thống ADT lẫn sự tiến bộ rõ rệt của các golfer Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.