Ủy ban Olympic Việt Nam, Cục TDTT, Vietcontent và TCL vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo thỏa thuận hợp tác, đối tác sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và các VĐV tiêu biểu tới đông đảo công chúng. Hợp tác này kỳ vọng góp phần tăng cường nguồn lực xã hội hóa cho thể thao, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và tinh thần thể thao trong cộng đồng.

Cục TDTT tìm kiếm nhiều nguồn tài trợ cho các HLV, VĐV.

"Sự đồng hành của đối tác góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Olympic, khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi thể thao và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế", ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.

Trong năm, các VĐV Việt Nam tham gia nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới, trong đó trọng tâm là Asiad diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Ông Mạnh tiết lộ, với việc có nhà tài trợ, mức treo thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao sẽ bằng hoặc cao hơn so với kỳ đại hội trước.