Trở lại nơi bắt đầu

Ngày 8/2/2020. Trong nhà thi đấu ở Torun, thành phố Ba Lan nơi nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus chào đời – bản Levels của Avicii vang lên đầy sôi động.

Armand “Mondo” Duplantis, khi đó chưa đầy 20 tuổi, chuẩn bị khiến thế giới kinh ngạc bằng “cuộc cách mạng Copernicus” trong môn nhảy sào ("Cuộc cách mạng Copernicus" là sự chuyển đổi mô hình tư duy từ thuyết địa tâm [Trái Đất là trung tâm] sang thuyết nhật tâm [Mặt Trời là trung tâm] do Copernicus khởi xướng – nền móng cho thiên văn học hiện đại).

Nụ cười của Duplantis sau khi phá kỷ lục 6,31m. Ảnh: Zuma/EP

Một VĐV cực nhanh, vóc dáng khá bình thường, không mang hình thể “khổng lồ” kiểu Sergey Bubka (Liên Xô/Ukraine) – biểu tượng cơ bắp và quyền lực từng thống trị nội dung này (người đầu tiên chinh phục mức xà 6m) – nhưng luôn nở nụ cười, đã nâng kỷ lục thế giới lên 6,17m.

Một tháng sau, khi chàng trai Thụy Điển tiếp tục phá kỷ lục lần thứ hai, cả thế giới bước vào phong tỏa vì đại dịch.

Cuối tuần này, vào thứ Bảy lúc 18h25 (0h25 Chủ nhật 22/3, theo giờ Hà Nội), Duplantis trở lại Torun, không chỉ để tìm kiếm kỷ lục mới mà còn hướng tới danh hiệu thế giới thứ 7, danh hiệu thứ 4 trong nhà.

Sáu năm sau lần đầu tiên đến đây, anh đã nâng kỷ lục thế giới lên 6,31m. Trước giải, anh hồi tưởng lại ký ức năm 2020.

“Torun là nơi rất đặc biệt với tôi, vì đó là nơi tôi lập kỷ lục thế giới đầu tiên”, Duplantis chia sẻ. Tôi đã phá thêm nhiều kỷ lục sau đó, nhưng lần đầu tiên là khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời.

Chỉ sau một đêm, tôi từ một người bình thường trở thành người giữ kỷ lục thế giới – điều mà tôi mơ ước từ khi mới 3 tuổi”.

Anh kể thêm rằng đã chọn Levels làm nhạc nền vì đó cũng là bài hát mà Renaud Lavillenie dùng khi phá kỷ lục thế giới (6,16m) của Bubka 6 năm trước.

“Tôi không biết cảm giác phá kỷ lục thế giới sẽ như thế nào; tôi chỉ biết mình đang ở phong độ rất tốt và cực kỳ tự tin. Tôi luôn cảm thấy mình không có bất kỳ rào cản tâm lý nào đối với những gì mình muốn làm, dù đôi khi không thể diễn đạt rõ điều đó”.

Cuối tuần này, Duplantis trở lại nơi lập kỷ lục đầu tiên. Ảnh: Puma

Thay đổi để bay cao

Duplantis nhớ đến sự giúp đỡ của VĐV Canada Shawn Barber – nhà vô địch thế giới năm 2015.

“Sau lần nhảy đầu tiên, anh ấy đã cho tôi một lời khuyên nhỏ: nên nâng điểm cầm sào lên một chút. Tôi tin anh ấy, và tôi đã làm được”, Duplantis nói, xúc động khi nhắc lại việc Barber qua đời không lâu sau đó ở tuổi 30.

Rồi đại dịch ập đến. “Đó là một giai đoạn rất bất định. Nhìn lại bây giờ, cảm giác như không phải đời thực. Mọi thứ hỗn loạn”, anh nhớ lại. “Nhưng nó khiến chúng tôi trân trọng hơn những điều từng coi là hiển nhiên: thi đấu trước khán giả, được giao lưu, kết nối.

Không có khán giả, ngay cả việc giành HCV Olympic cũng không trọn vẹn. Thể thao là để gắn kết con người, và điều đó đã bị lấy đi trong giai đoạn ấy”.

Hai tuần trước, tại Uppsala (Thụy Điển), bản Feeling Myself – ca khúc do chính Duplantis sáng tác – vang lên trước khi anh lần thứ 15 phá kỷ lục thế giới, nâng mức xà lên 6,31m.

“Levels là ‘thánh ca’ của những kỷ lục. Còn bài hát của tôi mang lại cảm giác vui tươi, như một đứa trẻ. Khi vừa nghe nhạc mình vừa thi đấu, tôi cảm thấy như đang nhảy trong sân sau nhà, tận hưởng mọi thứ”, anh tâm sự.

Duplantis thay đổi để có nhiều năng lượng hơn, nhiều năng lượng hơn. Ảnh: Puma

Duplantis cho rằng mình đã bước sang “màn chơi mới”, bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp: thay đổi đà chạy với hai bước bổ sung (22 bước thay vì 20), tăng tốc độ (hơn 10,5 m/s), tạo nhiều năng lượng hơn để uốn cong cây sào cứng hơn, từ đó nhận lại nhiều lực bật hơn.

“Tôi đã dùng cùng một cây sào từ khi nhảy 6,20m. Tôi từng thử loại cứng hơn nhưng không thể bẻ cong nó. Tôi thiếu năng lượng ở cú giậm nhảy. Nhưng tại Uppsala, cuối cùng tôi đã làm được sau 4 năm cố gắng”, anh giải thích.

“Nhiều người đang tiến bộ rất nhanh, nên tôi muốn đảm bảo mình vẫn giữ được vị trí số 1”, anh nói về động lực. Cuối tuần tại Torun, có lẽ lần đầu tiên kể từ năm 2018 – khi anh vượt mốc 6m và vô địch châu Âu – Duplantis sẽ không chỉ đối đầu với xà nhảy… mà còn với những đối thủ thực sự.

15 lần phá kỷ lục thế giới của Mondo Duplantis: