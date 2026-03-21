Tại Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2026 đang diễn ra tại Ninh Bình, Libero Quách Thị Hoài Ân của CLB Thanh Hóa trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất. Cô là VĐV trẻ nhất góp mặt ở giải đấu, khi mới 14 tuổi

Thực tế, Libero sinh năm 2012 được trao cơ hội thi đấu từ tháng 10/2025 tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG. Khi đó, sự xuất hiện của cô bé có gương mặt rất "non" khiến nhiều người bất ngờ, bởi hiếm có VĐV ở độ tuổi này có thể góp mặt tại cấp độ thi đấu cao nhất trong hệ thống bóng chuyền quốc nội. Trước đây, những VĐV nổi tiếng của bóng chuyền Việt Nam như Ngọc Hoa, Kim Huệ cũng không được thi đấu ở giải quốc gia trong độ tuổi còn trẻ như vậy.

Libero Quách Thị Hoài Ân là tài năng mới của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Dù còn trẻ nhưng Libero 14 tuổi được giới chuyên môn đánh giá thi đấu khá chững chạc, với bước một gọn gàng, phản xạ nhanh trong phòng ngự và không ngại lăn xả cứu bóng. Thi đấu cùng các đàn chị, thậm chí bằng tuổi bố mẹ mình, nhưng Hoài Ân vẫn thể hiện sự tự tin, chiến đấu với tinh thần cao nhất.

Với những gì thể hiện tại Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2026, Hoài Ân được triệu tập lên tuyển bóng chuyền U18 Việt Nam. Đây là cơ hội để Libero CLB Thanh Hóa tiếp tục khẳng định tài năng, học hỏi và trưởng thành.

Quách Thị Hoài Ân sinh ra tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Điều khiến nhiều người bất ngờ là VĐV này mới chỉ bắt đầu tập luyện bóng chuyền chuyên nghiệp khoảng 2 năm. Dù còn rất trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng Hoài Ân đang dần có được vị trí chính thức ở đội bóng xứ Thanh. Nếu được bồi đắp, đầu tư tốt, Libero sinh năm 2012 sẽ còn tiến xa.