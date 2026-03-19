Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2026 khởi tranh ngày 18/3 là giải đấu "xông đất" bóng chuyền Việt Nam trong năm 2026. Ngoài yếu tố chuyên môn, tâm điểm trong ngày khai mạc giải đấu là sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Ở giải đấu năm 2025, Bích Tuyền "làm mưa , làm gió", giúp chủ nhà Ninh Bình bảo vệ chức vô địch.

Bích Tuyền không còn thi đấu. Ảnh: Trung Kiên

Tuy nhiên ở giải đấu năm nay cựu tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam không còn thi đấu, thay vào đó cô xuất hiện trong vai trò trợ lý HLV. Trong trận ra quân gặp Thanh Hóa của CLB Ninh Bình, Bích Tuyền ngồi không cảm xúc bên trợ lý HLV Kim Huệ. Bích Tuyền chắc chắn rất nhớ bóng chuyền, nhưng lúc này tay đập này gần như xác định giải nghệ ở tuổi 26.

Liên quan tới giải đấu, nữ VTV Bình Điền Long An đã đánh bại Hà Nội 3-0, còn chủ nhà Ninh Bình hạ Thanh Hoá 3-1 ở lượt trận mở màn. Trong ngày 19/3, giải tiếp tục với 2 trận đáng chú ý: Vietinbank vs VTV Bình Điền Long An (14h), Binh Chủng Thông Tin vs Thanh Hoá (18h).

Bích Tuyền (góc trái) ngồi đăm chiêu ở ngoài sân. Ảnh: Trung Kiên

Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 18-23/3, gồm 6 đội nam LPBank Ninh Bình, Biên Phòng-MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TP.HCM, Hà Nội, TP.HCM và 6 đội nữ LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, VietinBank, Hà Nội-Tasco Auto, Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19, Thanh Hóa tranh tài.