Ở trận bán kết I diễn ra tối 23/5, Thái Nguyên T&T và Hà Nội I nhập cuộc với thế trận chặt chẽ và thận trọng. Đội bóng xứ chè chủ động cầm bóng nhiều hơn, trong khi Hà Nội I tập trung đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương.

Hai đội bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức. Ảnh: VFF

Trong hiệp 1, cả hai đội đều tạo ra được những tình huống tiếp cận khung thành đối phương nhưng chưa đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 khi khu vực trung tuyến chứng kiến nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn mở tỷ số, cả Thái Nguyên T&T lẫn Hà Nội I đều không thể tận dụng cơ hội.

Hòa 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, thủ môn Vân Liên trở thành điểm sáng của Hà Nội I với hai tình huống cản phá thành công, góp phần giúp đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 4-2.

Hà Nội I vào chung kết. Ảnh: VFF

Với kết quả này, Hà Nội I gặp TP.HCM ở trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, diễn ra lúc 19h00 ngày 27/5 trên sân Thái Nguyên. Trước đó, trận tranh hạng Ba giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam diễn ra lúc 16h00.