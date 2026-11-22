Phát hiện 6 người đang ngủ trong căn nhà bốc cháy dữ dội ở Lâm Đồng, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương phá cửa phía sau, đưa tất cả ra ngoài an toàn.

Ngày 22/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà kết hợp kinh doanh tạp hóa trên đường Phạm Văn Đồng (thôn 4, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.X



Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà bà P.T.K.H. rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm căn nhà và khu vực kinh doanh tạp hóa.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh lập tức hô hoán, tìm cách dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Cát Tiên, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Công an tỉnh Lâm Đồng) nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu người.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, có 6 người trong gia đình bà H. đang ngủ bên trong, trong đó có một trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng phối hợp với người dân khẩn trương phá cửa phía sau căn nhà, đưa cả 6 người ra ngoài an toàn.

Cùng với công tác cứu nạn, lực lượng chữa cháy triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang những nhà dân lân cận.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: N.X

Sau hơn một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, căn nhà, quán tạp hóa cùng nhiều tài sản, vật dụng bên trong đã bị lửa thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.