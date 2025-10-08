Theo đó, vào chiều 7/10, tại thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến (tỉnh Bắc Ninh), mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, các khu dân cư bị chia cắt giữa mênh mông biển nước. Khoảng 14h cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin kêu cứu trên Facebook có 14 người mắc kẹt trong nhà do nước sông lên nhanh và ngập sâu.

Lực lượng Công an tiếp nhận thông tin từ những dòng trạng thái kêu cứu đăng trên Facebook.

Ngay khi nhận được tin báo và tiến hành xác minh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng lực lượng quân đội và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng chức năng dầm mình trong nước, sử dụng thuyền, áo phao và dây cứu sinh để tiếp cận từng hộ dân trong khu vực ngập sâu. Sau nhiều giờ, đã giải cứu an toàn 11 người, gồm 1 cụ già, 1 người khuyết tật và 3 trẻ nhỏ; đồng thời tiếp tục vận động, hỗ trợ đưa 3 người còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu an toàn 11 người dân, trong đó có cụ già, người khuyết tật và trẻ nhỏ.

Cùng thời điểm đó, tại xã Xuân Lương, Công an xã kịp thời phát hiện, tiếp cận và cứu sống cụ Lý Văn Dịp (SN 1940, trú tại bản Trại Sông) - người sống một mình trong căn nhà bị ngập sâu, phải trèo lên nóc tủ để tránh lũ. Nhờ hành động quả cảm, kịp thời và tận tâm của các chiến sĩ, cụ Dịp đã được đưa ra ngoài an toàn, hiện sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại xã Đồng Kỳ, Công an xã phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã dũng cảm vượt dòng nước xiết, giải cứu 5 người trong gia đình anh Vũ Đức Thọ (SN 1983, thôn Suối Dọc) bị nước lũ cô lập, đưa toàn bộ đến nơi an toàn.

Bản tin lúc 3h30 hôm nay (8/10) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.