Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) với chủ đề về sự kết nối giữa con người trong thế giới số đang thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và nhà trường trên cả nước. Bên cạnh việc nắm chắc thể lệ, nhiều em học sinh vẫn còn băn khoăn trong quá trình chuẩn bị bài dự thi. Dưới đây là 10 câu hỏi thường gặp nhất về cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần 55, kèm giải đáp và lưu ý quan trọng từ Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.

1. Ai được tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần 55?

Đối tượng tham gia là học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi, tính đến thời điểm gửi bài dự thi. Cuộc thi không bắt buộc 100% học sinh trong trường tham gia, nhưng khuyến khích sự hưởng ứng rộng rãi, tự nguyện và sáng tạo.

2. Chủ đề cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần 55 là gì?

Chủ đề năm nay là: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Chủ đề tiếng Anh: "Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world".

Theo Ban Giám khảo, trọng tâm của chủ đề không chỉ nằm ở “thế giới số” hay “kết nối”, mà đặc biệt nhấn mạnh yếu tố con người và chất lượng của sự kết nối.

3. Bức thư dự thi cần viết theo hình thức nào?

Bức thư phải được viết dưới dạng văn xuôi, đúng thể thức một lá thư hoàn chỉnh. Cụ thể:

Phần mở đầu có thời gian, địa điểm viết thư; người nhận thư và lý do viết.

Phần nội dung triển khai đầy đủ chủ đề, câu chuyện, suy nghĩ và lập luận.

Phần kết thể hiện thông điệp gửi gắm; cuối thư, phía bên phải có chữ ký người viết.

Đây là một bức thư văn học, không phải bài nghị luận hay bài trình bày tư liệu.

Học sinh trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55. Ảnh: Vietnam Post

4. Bài dự thi được viết dài bao nhiêu từ, có được đánh máy không?

Bức thư dự thi không quá 800 từ. Bài viết phải viết tay, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, chỉ viết trên một mặt giấy. Các bài đánh máy, photocopy hoặc sao chép đều không hợp lệ. Nếu viết nhiều trang, thí sinh cần đánh số trang và ghim lại cẩn thận.

5. Có được ghi thông tin cá nhân trong nội dung bức thư không?

Không. Thí sinh không được ghi tên hay thông tin cá nhân trong phần nội dung bức thư. Thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, trường, lớp, địa chỉ… phải được ghi đầy đủ ở góc trên cùng bên trái của bức thư. Bài dự thi thiếu thông tin này sẽ không được chấm.

6. Có thể viết thư bằng tiếng nước ngoài không?

Học sinh có thể viết thư bằng tiếng nước ngoài, tuy nhiên bắt buộc phải gửi kèm bản dịch tiếng Việt. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên bản tiếng Việt, vì vậy bản dịch cần chính xác, đầy đủ và sát nghĩa.

7. Cần gửi bài dự thi như thế nào cho đúng quy định?

Trước khi gửi, bức thư phải được cho vào phong bì, dán tem bưu chính và gửi qua hệ thống Bưu điện Việt Nam. Trên phong bì ghi rõ: “Bức thư dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026)”

Ngoài ra, phong bì cần ghi mã bưu chính 11611, là mã của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng – nơi tiếp nhận bài dự thi.

8. Thời gian nhận bài dự thi là khi nào?

Thời gian nhận bài dự thi tính theo dấu bưu điện, từ ngày 19/12/2025 đến hết ngày 5/3/2026. Các bài gửi sau thời hạn trên sẽ không được xem xét chấm giải.

9. Ban Giám khảo lưu ý gì về cách triển khai nội dung bức thư?

Theo Ban Giám khảo, học sinh nên tránh lối viết liệt kê, kể lể hay trình bày thông tin khô cứng. Bức thư cần có câu chuyện riêng, điểm nhìn riêng, thể hiện suy nghĩ cá nhân về sự kết nối giữa con người trong thế giới số.

Các em có thể khai thác nhiều khía cạnh của sự kết nối: kết nối trực tiếp, kết nối qua công nghệ, kết nối cảm xúc – tinh thần, kết nối vì những giá trị chung như học tập, sẻ chia, bảo vệ môi trường, hòa bình… Đồng thời, cần có góc nhìn đa chiều, chỉ ra cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy khi “kết nối ảo” lấn át “kết nối thực”.

10. Làm thế nào để bức thư tạo được ấn tượng và cơ hội đạt giải cao?

Ban Giám khảo nhấn mạnh: Sự khác biệt của mỗi bức thư nằm ở ý tưởng sáng tạo, cảm xúc chân thành và khả năng kết nối bằng trái tim. Công nghệ chỉ là công cụ, còn sự kết nối thực sự có ý nghĩa phải xuất phát từ đồng cảm, thấu hiểu và trách nhiệm của con người với con người.

Ngoài việc đọc kỹ Thể lệ, học sinh nên tham khảo “Cẩm nang hỏi đáp” do Ban Tổ chức biên soạn và đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của cuộc thi để tránh sai sót không đáng có.