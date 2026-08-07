Tại bảng nam, bước vào VCK với lợi thế dẫn đầu sau hai vòng đấu đầu tiên, Nguyễn Trọng Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để bảo toàn vị trí số một. Golfer sinh năm 2010 có ngày thi đấu bùng nổ khi ghi 1 birdie và 2 eagle, khép lại giải đấu với tổng điểm (-10) gậy. Với thành tích này, Trọng Hoàng hoàn tất chiến thắng wire-to-wire, giữ vững ngôi đầu bảng xuyên suốt cả ba vòng đấu để đăng quang giải Vô địch golf Trẻ Quốc gia 2026 - Cúp Hanwha Life.

Hai nhà vô địch được vinh danh.

Ở nội dung nữ, Park Ha Na - golfer mang hai dòng máu Việt Nam và Hàn Quốc đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trong ngày thi đấu quyết định trên sân Royal Long An Golf & Country Club. Với tổng điểm 72-73-71 (Even Par) sau ba vòng đấu, cô vượt lên giành chức vô địch. Mùa giải năm nay BTC có thêm nội dung thi đấu đồng đội, với ngôi nhất thuộc về Trung tâm huấn luyện và thi đấu TP. Hà Nội.