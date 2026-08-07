Sau chặng 1 không thể bảo vệ chức vô địch trên sân nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chặng 2 SEA V Cup 2026 diễn ra ở Thái Lan với một loạt sự thay đổi về nhân sự.

Đáng chú ý, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rút lui khỏi ghế HLV trưởng, và người lên thay là HLV Nguyễn Ngọc Hoa. Đây là lần đầu trong lịch sử tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV nữ. Cũng ở thành phần ban huấn luyện, danh sách các trợ lý HLV trưởng là những cái tên mới, gồm: Vũ Thị Hoa, Tạ Đức Hiếu và chuyên gia thể lực Karl Lim.

HLV Nguyễn Ngọc Hoa lần đầu dẫn dắt ĐTQG.

Không thể phủ nhận HLV Nguyễn Ngọc Hoa được giao nhiệm vụ cầm quân mang tới một làn gió mới trong công tác huấn luyện, chỉ đạo chuyên môn. Cựu tay đập VTV Bình Điền Long An từng dẫn dắt U18 Việt Nam, có thời gian dài làm trợ lý ở đội tuyển quốc gia, nên có nhiều "vốn" kinh nghiệm.

Tuy nhiên, để giúp các cô gái Việt Nam thi đấu đạt kết quả như mong đợi tại Thái Lan là một thử thách vô cùng lớn với tân HLV trưởng Nguyễn Ngọc Hoa. So với chặng 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng nhiều trụ cột và được bổ sung các gương mặt trẻ hoặc ít được thi đấu.

Cụ thể, hai phụ công Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến được triệu tập bổ sung thi đấu tại chặng 2 SEA V Cup 2026, thay thế cho Lê Như Anh và Lê Thanh Thúy. Như vậy tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 4 phụ công tới Thái Lan bao gồm: Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh, Lý Thị Luyến.

Trần Thị Thanh Thúy vẫn là đầu tàu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Ngoài ra, Vi Quỳnh, Nguyễn Uyên, Trà My được nghỉ ngơi, thay thế cho 3 cái tên này là Kim Thanh, Đoàn Xuân, Đinh Thúy. Ở vị trí chuyền 2, Đinh Thị Vân thay thế Yến Nhi.

Ở vị trí chủ công, Phạm Quỳnh Hương là gương mặt đáng chú ý nhất. Tay đập sinh năm 2008 lần đầu được sát cánh với đàn chị Trần Thị Thanh Thúy, giúp HLV Ngọc Hoa có thêm phương án chất lượng cho hàng công.

Đối thủ lớn nhất, khó khăn nhất với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 vẫn là Thái Lan, tuy nhiên trước khi tái đấu đội bóng số 1 Đông Nam Á để đòi lại món nợ, cô trò Ngọc Hoa sẽ phải thể hiện tốt trong trận mở màn gặp Indonesia, lúc 13h ngày 7/8.