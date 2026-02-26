Chuyên trang Army Recognition cho hay, trong hành trình lần này, tàu đổ bộ Dixmude thuộc nhóm đặc nhiệm Jeanne d’Arc dự kiến sẽ đi qua Biển Đỏ, khu vực phía đông châu Phi, các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương như Mayotte và Réunion, trước khi tiếp tục đến Đông Nam Á và Philippines.

Tàu đổ bộ Dixmude. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp/Seaforces

Hành trình đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của tàu Dixmude phản ánh mục tiêu của Pháp trong việc duy trì sự hiện diện, tăng cường hợp tác với các đối tác và khẳng định khả năng hoạt động độc lập của nước này tại một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Dixmude (L9015) là tàu tấn công đổ bộ kiêm tàu sân bay trực thăng của Hải quân Pháp. Đây là tàu thứ 3 mang tên này và cũng là tàu thứ 3 thuộc lớp Mistral. Tàu dài 199m, sườn ngang 32m, mớn nước 6,3m. Trọng tải tối đa của tàu này lên tới 32.300 tấn.

Sàn đáp của Dixmude rộng khoảng 6.400m2 với 6 vị trí cất hạ cánh cùng nhà chứa đủ sức chứa tối đa 16 trực thăng. Hệ thống thang nâng giúp vận chuyển trực thăng giữa boong tàu và nhà chứa, đảm bảo khả năng triển khai liên tục trong các chiến dịch.

Ảnh: Hải quân Pháp/Seaforces

Hệ thống vũ khí lắp đặt trên Dixmude khá đa dạng, gồm 2 hệ thống tên lửa Simbad/Mistral, 2 hệ thống pháo tự động Breda-Mauser 30mm, 2 khẩu súng máy M134 và 4 súng máy hạng nặng M2 Browning dùng đạn cỡ 12,7mm.

Một trong những điểm nổi bật của Dixmude là được trang bị tổ hợp y tế rộng khoảng 750m2, bao gồm 2 phòng phẫu thuật, khu chẩn đoán và 69 giường bệnh. Khi cần thiết, tàu có thể mở rộng năng lực tiếp nhận bằng cách lắp đặt bệnh viện dã chiến trong nhà chứa, tăng thêm tối đa khoảng 50 giường. Điều này cho phép Dixmude hỗ trợ điều trị thương binh, tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc sơ tán dân thường trong các cuộc khủng hoảng.

Kíp chiến đấu của tàu gồm khoảng 837 nhân sự, trong đó có 162 học viên sĩ quan và khoảng 160 binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến cùng các phương tiện quân sự đi kèm.

Các trực thăng trên boong tàu Dixmude. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp/Seaforces

Gần 14 năm trong biên chế Hải quân Pháp, tàu đổ bộ Dixmude từng tham gia vào nhiều hoạt động tác chiến cũng như cứu hộ trên khắp thế giới.

Vào năm 2013, tàu đã được triển khai tham gia vào chiến dịch quân sự Serval của Pháp tại châu Phi. Tháng 4/2020, Dixmude đóng vai trò là một phần lực lượng đặc nhiệm chung giữa Pháp, Anh và Hà Lan triển khai ở khu vực Caribe để đối phó đại dịch Covid-19.

Đến tháng 11/2023, trong bối cảnh giao tranh Hamas - Israel nổ ra ở Dải Gaza, Hải quân Pháp đã điều động tàu Dixmude đến Sinai, Ai Cập để tham gia nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo. Các trực thăng của tàu khi đó được dùng làm phương tiện sơ tán y tế bằng đường không cho dân thường. Tính đến cuối tháng 1/2024, hơn 1.000 dân thường đã được đội ngũ y bác sĩ trên tàu chăm sóc.

Trần Thành Đạt