Video: RT

Hãng tin RT dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ cho biết, vụ va chạm xảy ra vào ngày 11/2 khi USS Truxtun và USNS Supply đang tham gia một cuộc diễn tập. Hai tàu khi đó di chuyển song song để chuyển nhiên liệu và vật tư.

Bộ Tư lệnh miền nam của Mỹ xác nhận, 2 thủy thủ bị thương nhẹ và đang trong tình trạng ổn định. Cả hai tàu vẫn hoạt động và có thể di chuyển an toàn sau sự cố.

Các video chia sẻ trên mạng dường như cho thấy khoảnh khắc tàu Truxtun va chạm với tàu Supply. Vị trí chính xác của vụ va chạm chưa được tiết lộ nhưng nằm trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền nam của Mỹ, bao gồm biển Caribe, một phần Nam Đại Tây Dương và các vùng lân cận.

Các quan chức Hải quân vẫn chưa cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định các yếu tố góp phần dẫn tới sự cố và đánh giá bất kỳ thiệt hại nào đối với các tàu.