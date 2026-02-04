Tàu chiến Đức. Ảnh: RTE

Hãng BBC đưa tin, hai đối tượng trên bị nghi ngờ vô hiệu hóa cầu chì trong hệ thống điện tử, tháo nắp bình nhiên liệu, đâm thủng đường ống dẫn nước ngọt và đổ hơn 20kg sỏi mài mòn vào động cơ tàu.

Cơ quan chống tội phạm Eurojust của Liên minh châu Âu (EU) cho biết: "Nếu không được phát hiện, những hành vi này sẽ gây thiệt hại lớn và làm chậm trễ việc khởi hành của các tàu, gây nguy hiểm cho hoạt động của Hải quân Đức."

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm gồm một nam giới Romania 37 tuổi và một người đàn ông Hy Lạp 54 tuổi, cả hai đều làm việc tại cảng. Hôm 3/2, hai đối tượng này bị bắt giữ tại Hamburg, Đức và ở một ngôi làng tại Hy Lạp sau một nỗ lực phối hợp giữa chính quyền Đức, Hy Lạp và Romania.

Eurojust cho hay, các sĩ quan cảnh sát cũng đã khám xét và thu giữ bằng chứng từ nhà của các nghi phạm. Nhà chức trách đang tiến hành một cuộc điều tra về toàn bộ các tình tiết xung quanh vụ việc.

Vụ phá hoại được phát hiện trong quá trình kiểm tra tàu chiến trước khi khởi hành. Thời điểm đó, tàu Emden đang chuẩn bị cho hành trình đầu tiên tới thành phố cảng Kiel. Một tàu khác - tàu hộ vệ Koln bị mất điện và bốc khói. Theo một nguồn tin, một thành viên thủy thủ đoàn tình cờ phát hiện ra khói. Tài liệu của tòa án Hy Lạp cho thấy 2 nghi phạm được thuê để sơn tàu Koln.