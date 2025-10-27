Theo trang The Drive, Bộ Quốc phòng Singapore mới đây đã tổ chức lễ hạ thủy tàu chiến đấu đa nhiệm (Multi-Role Combat Vessel - MRCV) Victory tại xưởng đóng tàu Benoi. MRCV Victory là chiếc đầu tiên trong số 6 chiến hạm thế hệ mới của đảo quốc sư tử, dự kiến sẽ thay thế các tàu hộ vệ tên lửa hiện có.

"MRCV Victory được thiết kế như một tàu sân bay dành cho máy bay không người lái (UAV), có khả năng hỗ trợ hoạt động của toàn bộ phương tiện không người lái trên không, trên và dưới mặt nước. Chiến hạm này cũng được chế tạo theo cấu trúc mô-đun, cho phép cải tiến dễ dàng tùy theo các nhiệm vụ trong tương lai", phía Singapore cho biết.

Lễ hạ thủy tàu chiến MRCV Victory của Singapore. Video: Naval News

Về mặt kích thước, MRCV Victory là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử Singapore. Tàu dài 150m và có lượng giãn nước khoảng 8.300 tấn, lớn hơn hẳn các tàu hộ vệ lớp Formidable (dài 115m, lượng giãn nước 3.150 tấn). Nhờ những công nghệ tự động hóa, thủy thủ đoàn vận hành MRCV Victory sẽ ít hơn 100 người, cho phép chiến hạm này hoạt động không ngừng nghỉ 21 ngày, di chuyển 13.000km liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu.

Để đảm bảo khả năng tấn công, MRCV Victory được trang bị nhiều ống phóng thẳng đứng, cho phép sử dụng tên lửa phòng không MBDA Aster và tên lửa chống hạm Blue Spear. Chiến hạm này cũng có một pháo chính Leonardo Strales 76mm và các mô-đun hỏa lực Rafael Typhoon Mk 30-C. Toàn bộ hệ thống chiến đấu sẽ được tích hợp với radar mảng pha điện tử chủ động Thales SeaFire và công nghệ quang điện tử PASEO XLR.

Cấu tạo của MRCV Victory. Ảnh: RSN

Ngoài các loại vũ khí tối tân, điểm nổi bật của MRCV Victory là khoang chứa lớn ở giữa, cho phép lắp đặt 8 mô-đun có thể hoán đổi cho nhau để thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ rà phá bom mìn, trinh sát đến cứu hộ nhân đạo.

Là một tàu sân bay UAV, MRCV Victory cũng được trang bị rất nhiều phương tiện không người lái, có thể thực hiện cả nhiệm vụ tìm kiếm thông tin lẫn tấn công từ xa. Hiện số lượng cụ thể về các loại UAV mà chiến hạm này có thể mang theo vẫn chưa được công bố.

Theo giới quan sát, MRCV Victory đánh dấu bước tiến về công nghệ đóng tàu quân sự của Singapore, đồng thời cho thấy xu hướng tích hợp nền tảng không người lái vào các tàu chiến thế hệ mới.