Giải pháp này được giới thiệu trong Hội thảo “Hộ kinh doanh & những bước chuyển mình tuân thủ: hiểu đúng - làm đúng - phát triển”, với mục tiêu hỗ trợ đơn vị kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ tuân thủ các quy định thuế mới, đồng thời cải thiện năng lực quản lý tài chính, tăng tính minh bạch và phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh hộ kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu mới về khai báo thuế - đặc biệt là các doanh nghiệp có doanh thu cao hoặc đang hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử - Visa và ACB đã cung cấp bộ công cụ giúp đơn giản hóa quy trình quản lý này và nâng cao tính minh bạch. Giải pháp hỗ trợ chủ doanh nghiệp khai báo thuế dựa trên doanh thu thực tế, tách biệt chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh, đồng thời giảm bớt các quy trình thủ công.

Tại sự kiện, Visa và ACB đã ra mắt bộ công cụ thanh toán số và quản trị tài chính, bao gồm Thẻ doanh nghiệp ACB Visa Business. Giải pháp tài chính này giúp chủ doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ yêu cầu kê khai doanh thu, đồng thời tiếp cận ưu đãi từ mạng lưới đối tác rộng lớn của Visa để tối ưu chi phí và tinh gọn vận hành.

Visa và ACB đã ra mắt bộ công cụ thanh toán số và quản trị tài chính, bao gồm Thẻ doanh nghiệp ACB Visa Business

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Các đơn vị kinh doanh nhỏ là trung tâm và đóng vai trò quan trọng trong tương lai số của nền kinh tế Việt Nam. Khi quy định thuế mới có hiệu lực, Visa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với các giải pháp thanh toán số an toàn, dễ tiếp cận, nâng cao tính minh bạch và quản trị tài chính. Hợp tác cùng ACB, chúng tôi hỗ trợ chủ doanh nghiệp tự tin tuân thủ quy định, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Đây chính là cách Visa đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của nền kinh tế số đang phát triển tại Việt Nam”.

Ông Nguyễn Tâm Khoa, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ACB, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành cùng các đơn vị kinh doanh nhỏ, giúp họ thích ứng linh hoạt với những thay đổi trong quy định nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi cho mô hình hoạt động đặc thù: “Dù khách hàng đang ở mô hình nào - hộ kinh doanh hay doanh nghiệp - ACB luôn đồng hành. Khách hàng chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh, còn mọi vấn đề quản lý, vận hành, công nghệ… hãy để ACB hỗ trợ”.

Hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ của Visa, không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy định, mà còn góp phần đặt nền móng cho sự tăng trưởng trong nền kinh tế số của Việt Nam. Thông qua công nghệ thanh toán toàn cầu, Visa kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái tài chính và thương mại rộng lớn, mở ra cơ hội tăng trưởng lâu dài.

Đình Sơn