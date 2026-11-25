Từ tối ưu quy cách đóng gói cuộn ép đến kết hợp livestream tư vấn và hỗ trợ phí vận chuyển, các ngành hàng cồng kềnh như nội thất, gia dụng đang biến kênh trực tuyến thành động lực tăng trưởng mới.

Mở rộng độ phủ và tiếp cận người dùng qua TMĐT

Trước khi đẩy mạnh kênh trực tuyến, Minh Phát Furniture (chuyên về ghế bập bênh thư giãn) và The Manson (thương hiệu nội thất công thái học) đều có xuất phát điểm tương đồng khi phụ thuộc lớn vào hệ thống phân phối truyền thống. Cụ thể, Minh Phát chủ yếu bán qua kênh dự án và khoảng 50 đại lý tại khu vực phía Bắc, The Manson lại tập trung phục vụ khách hàng tại TP.HCM và Hà Nội.

Thử thách chung của hai doanh nghiệp nằm ở bài toán mở rộng phạm vi phân phối khi đặc thù sản phẩm, chi phí vận chuyển cao khiến việc phát triển mạng lưới đại lý đến các tỉnh thành xa gặp nhiều hạn chế. Nhận thấy tiềm năng phát triển từ thị trường trực tuyến, cả hai doanh nghiệp đều lựa chọn sàn Thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee làm kênh bán hàng tiếp cận khách hàng ở những khu vực chưa có showroom hay cửa hàng.

Chia sẻ về quyết định đưa sản phẩm lên sàn từ đầu năm 2024, anh Lê Hữu Đức, Trưởng phòng Kinh doanh Minh Phát Furniture, cho biết: “Đặc thù sản phẩm có kích thước lớn và phí vận chuyển cao khiến các cửa hàng, đại lý ở xa thường e ngại việc nhập hàng. Khi bán trực tiếp trên Shopee, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng tại những khu vực trước đây khó tiếp cận”.

Các kiện hàng được Minh Phát Furniture đóng gói cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn khi vận chuyển

Dù cùng mục tiêu, mỗi doanh nghiệp lại lựa chọn cách thức vận hành riêng biệt. Minh Phát Furniture tập trung vào ưu đãi và tương tác trực tiếp. Để giảm bớt rào cản về chi phí cho người dùng, thương hiệu tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ từ sàn, kết hợp tạo voucher miễn phí vận chuyển và flash-sale. Doanh nghiệp cũng duy trì các phiên livestream thuộc ngành hàng Shopee Home để trực tiếp giới thiệu công năng và giải đáp thắc mắc cho người mua. Chiến lược này đã giúp doanh thu trên Shopee của thương hiệu trong quý II/2026 tăng khoảng 110% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời số lượng sản phẩm hàng cồng kềnh đăng bán cũng tăng 160%.

Trong khi đó, The Manson lại dồn lực vào nội dung đánh giá và tiếp thị liên kết nhằm tiếp cận thêm nhóm người dùng là sinh viên, người làm việc tự do. Thương hiệu kết hợp giải pháp tiếp thị liên kết (Shopee Affiliate), video từ các KOL, KOC, cùng nội dung hướng dẫn lắp đặt, đánh giá thực tế để người mua dễ dàng hình dung và đưa ra quyết định mua sắm. Với chiến lược này, nhóm phụ kiện công thái học phân khúc dưới 500.000 đồng của hãng đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số đáng kể trong dịp sale 11.11 vừa qua.

“Đối với The Manson, Shopee không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần đưa các giải pháp làm việc hiện đại, tiện nghi và tốt cho sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn quốc”, anh Nguyễn Đăng Khánh, đại diện The Manson chia sẻ.

Các dòng ghế công thái học của The Manson đã tiếp cận thêm nhiều người dùng ở các tỉnh thành kể từ khi thương hiệu mở rộng kênh bán trên Shopee

Khơi mở nhu cầu, xây dựng niềm tin của người dùng trực tuyến

Nếu các thương hiệu nội thất tận dụng TMĐT để mở rộng phân phối, thì với mặt hàng nệm ngủ, rào cản lớn nhất lại nằm ở trải nghiệm thực tế của người dùng. Được xây dựng trên nền tảng hệ thống bán lẻ Vua Nệm, thương hiệu nệm, chăn, ga, gối dành cho người trẻ - Goodnight đã có mặt trên Shopee từ tháng 8/2021 với chiến lược vận hành bài bản nhằm tháo gỡ tâm lý e ngại khi mua nệm trực tuyến.

Chị Hoàng Thu Trang, Giám đốc Kênh Online và TMĐT, thương hiệu Goodnight cho biết, kênh TMĐT đã giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng tại nhiều tỉnh thành chưa có cửa hàng vật lý. Tuy nhiên, để chuyển đổi nhóm khách hàng mới này thành người mua thực sự mà không cần trải nghiệm trực tiếp, Goodnight đã và đang tập trung vào chiến lược vận hành bài bản.

Đầu tiên, thương hiệu chú trọng minh bạch thông tin kỹ thuật và áp dụng chính sách dùng thử. Nội dung giới thiệu sản phẩm cũng được thiết kế trực quan, làm rõ chất liệu và công năng thực tế để người mua để người mua lựa chọn. Đồng thời, phản hồi thực tế của người mua trên sàn là cơ sở để thương hiệu cải tiến ở các phiên bản tiếp theo.

Goodnight cũng triển khai đẩy mạnh sản phẩm ở phân khúc giá thấp hơn như chăn ga, gối, phụ kiện để xây dựng lòng tin của khách hàng. Theo chị Trang, đây là những mặt hàng dễ ra quyết định, giúp người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm chất lượng và dịch vụ của thương hiệu trước khi cân nhắc một khoản chi lớn hơn cho sản phẩm nệm. Thực tế, tỷ trọng doanh thu nhóm hàng này trên gian hàng của Goodnight đã tăng 1,5 lần trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ngoài ra, Goodnight chuẩn hóa quy trình đóng gói và giao nhận nhằm hạn chế tối đa rủi ro khi vận chuyển. Do kiện hàng lớn cần đi qua cửa ra vào, cầu thang hoặc thang máy, Goodnight ghi rõ thông tin kích thước sản phẩm để người mua chủ động kiểm tra trước khi đặt. Ở khâu vận chuyển cuối, thương hiệu phối hợp cùng Shopee để khách hàng mua sắm trên sàn vẫn được trải nghiệm giao hàng và chất lượng dịch vụ nhất quán như khi mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Vua Nệm”.

Từ thiết kế cuộn ép sản phẩm đến tấm nệm bung trên giường, Goodnight tối ưu từng bước để khách hàng thuận tiện đặt mua trên Shopee và yên tâm trải nghiệm tại nhà

Với chiến lược sâu rộng cùng việc tích cực tham gia chương trình Shopee Home, Shopee Debut, Shopee Mall Outlet, tính đến hết tháng 10/2026, doanh thu nhóm sản phẩm cồng kềnh của gian hàng Goodnight trên Shopee ghi nhận mức tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm 2025.

“Theo chúng tôi, cửa hàng và kênh bán TMĐT đang bổ trợ cho nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người mua. Cửa hàng giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, còn Shopee giúp họ tìm hiểu, so sánh và mua sắm thuận tiện, kể cả khi họ ở nơi chưa có điểm bán”, đại diện thương hiệu nhận định.

Thực tế từ các doanh nghiệp ngành nội thất và nệm cho thấy nhóm hàng cồng kềnh đang dần khắc phục được những rào cản khi kinh doanh trực tuyến. Thông qua sự hỗ trợ về các giải pháp, công cụ tiếp thị và chiến dịch kích cầu từ sàn TMĐT, nhà bán và thương hiệu có thêm dư địa để tối ưu kênh phân phối, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Thế Định