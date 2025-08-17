Sau khi đánh bại Thái Lan lên ngôi vô địch tại chặng 2 SEA V-League 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2025.

Trước khi lên đường sang Thái Lan, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có 2 trận giao hữu rất đáng chờ đợi, gặp Tây Ban Nha và Kenya. Trong hai đội bóng này, Kenya chính là đối thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới sắp tới.

Ở trận giao hữu đầu tiên với Tây Ban Nha, đây là cơ hội để Bích Tuyền và các đồng đội được học hỏi, làm quen với phong cách thi đấu của một đội bóng châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pascual Saurin, Tây Ban Nha từng dự Olympic 1992 (hạng 8) và 2 lần tham dự World Championship. Đội bóng này có 8 lần dự giải vô địch châu Âu, vị trí cao nhất là hạng 9 (2009).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu chất lượng. Ảnh: SAVA

Dù xếp dưới tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (22 thế giới) nhưng Tây Ban (32 thế giới) vẫn được đánh giá rất đáng gờm, đặc biệt sở hữu thể hình, thể lực vượt trội.

Về phần mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho tối đa các VĐV được vào sân thi đấu nhằm có sự đánh giá phong độ của từng vị trí. Sau chức vô địch chặng 2 SEA V-League, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích cực tập luyện, cải thiện những hạn chế về bước 1, chuyền 2, cùng việc chuẩn bị các phương án tấn công, phòng thủ hiệu quả.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 19h ngày 17/8, tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội).