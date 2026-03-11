Sáng nay, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo Kết luận số 230, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

29 hội quần chúng gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Hội Đông y Việt Nam; Tổng hội Y học Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Điện ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong số 29 hội này, có Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hình thành khi sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (đã có quyết định sáp nhập của Bộ Nội vụ).

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long quán triệt Kết luận 230 tại hội nghị. Ảnh: MTTQ Việt Nam

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long cho biết, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08 về việc triển khai, thực hiện Kết luận số 230.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các hội quần chúng tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội.

Kế hoạch cũng nêu về rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng; đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào và trả lại, điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả…

Ông Nguyễn Phi Long cho biết việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, cấp ủy Đảng tại các hội quần chúng chỉ đạo việc xây dựng đề án triển khai thực hiện Kết luận số 230 tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, các pháp nhân trực thuộc của các hội; xây dựng và trình đề án vị trí việc làm hoàn thành trong tháng 4.