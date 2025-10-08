Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 vừa được Hội Truyền thông số Việt Nam cùng tạp chí điện tử VietTimes tổ chức chiều ngày 8/10, tại Hà Nội. Đây là năm thứ 8 giải thưởng được tổ chức để ghi nhận những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2025 là năm thứ 8 giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhấn mạnh: Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu đối với mọi ngành, mọi lĩnh vực. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không chỉ tôn vinh mà còn lan tỏa những mô hình, sáng kiến tốt, thúc đẩy mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA 2025, các hồ sơ đạt giải năm nay đều có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao và chú trọng đến yếu tố dữ liệu, an toàn thông tin. Trong đó, nhiều mô hình có khả năng nhân rộng, tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tiết kiệm chi phí và cải thiện dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo trao giải thưởng cho Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch.

Điểm nhấn nổi bật của giải thưởng năm nay là việc lần đầu tiên bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm tôn vinh những gương mặt có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Ba cá nhân nhận giải thưởng VDA 2025 hạng mục “Tôn vinh cá nhân” là ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang; Thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó trưởng Phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Theo Ban tổ chức, các cá nhân tiêu biểu được trao giải năm nay là những người đã có công trình, sáng kiến và hoạt động nổi bật, thể hiện rõ vai trò “con người là trung tâm của chuyển đổi số”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã vinh danh các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp xuất sắc giành giải thưởng Chuyển đổi số năm nay ở 4 hạng mục khác, cụ thể: 5 cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; 19 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; 8 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; và 17 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc.

Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số được trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025 tiếp tục phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ, khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo - AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật - IoT hay chuỗi khối - Blockchain vào thực tiễn.

Theo thống kê, sau 8 mùa tổ chức, giải thưởng VDA đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp và cá nhân tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.