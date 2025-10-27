Tối 27/10, lễ trao giải thưởng “Nhân tài Đất Việt năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Được Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2004, với sự đồng hành tổ chức và tài trợ chính của VNPT, giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” đến nay đã ghi dấu gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu về khoa học - công nghệ tại Việt Nam.

Trong năm thứ 18 được tổ chức, giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" lĩnh vực Công nghệ số có chủ đề “AI và Dữ liệu lớn - Công nghệ kiến tạo đột phá”.

Theo Ban tổ chức, năm 2025, trong bối cảnh toàn Đảng và toàn dân triển khai Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, tổ chức, hướng tới phát hiện và tôn vinh những nhân tài gắn với 3 trụ cột: Khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo.

Các lĩnh vực xét giải “Nhân tài Đất Việt năm 2025” được cấu trúc lại phù hợp với định hướng phát triển quốc gia gồm: Công nghệ số, Y dược, Tuổi trẻ sáng tạo, Khuyến học - Tự học thành tài và Cống hiến.

Trong đó, với chủ đề “AI và Dữ liệu lớn - Công nghệ kiến tạo đột phá”, lĩnh vực công nghệ số tiếp tục là “trái tim” của giải thưởng năm nay, phản ánh khát vọng Việt Nam trong hành trình kiến tạo quốc gia số, kinh tế số, xã hội số an toàn và bền vững.

Từ 168 sản phẩm dự thi lĩnh vực Công nghệ số, sau vòng Sơ khảo, 17 sản phẩm xuất sắc nhất đã được Hội đồng Giám khảo lựa chọn vào Chung khảo và có màn bảo vệ trực tiếp kịch tính, trí tuệ và sáng tạo trước Hội đồng Chung khảo vào ngày 25/10.

Tại lễ trao giải “Nhân tài Đất Việt năm 2025”, ở lĩnh vực công nghệ số, đã 9 đơn vị, nhóm tác giả của các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được vinh danh, với 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 1 giải “Tài năng công nghệ số”.

Cụ thể, ở hệ thống sản phẩm công nghệ số thành công, 2 sản phẩm “Nền tảng máy tính AIoT xử lý tại biên KIMQ” của Công ty cổ phần HSPTek, “Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới XGS-PON Wi-Fi7” của VNPT cùng giành giải Nhì. Giải Ba ở hạng mục này đã thuộc về Công ty cổ phần 1Office, với nền tảng quản trị doanh nghiệp 1Office Next.

Ở hệ thống sản phẩm công nghệ số triển vọng, giải cao nhất là giải Nhì được trao cho Công ty Công nghệ thông tin VNPT với “Hệ thống CSDL Viễn thám đa mục tiêu - VNPT iSAT”.

Bốn sản phẩm cùng đạt giải Ba ở hệ thống sản phẩm công nghệ số triển vọng của “Nhân tài Đất Việt” lĩnh vực công nghệ số năm nay gồm có: “Hệ thống giám sát và cảnh báo sạt lở sớm” của nhóm tác giả Dương Thành Trung, Dương Hồ Nam, Nguyễn Tùng Anh, và Trần Mạnh Dũng; “Công cụ nhận diện website lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo” của Công ty Chống lừa đảo; “Cogover - nền tảng quản trị khách hàng (CRM) được thiết kế theo kiến trúc AI-native kết hợp Low-code/No-code” của Công ty cổ phần Stringee; “Trợ lý ảo AIVA” của Công ty cổ phần Công nghệ AIVA Group.

Nhóm học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nhận giải “Tài năng công nghệ số”.

Nỗ lực của nhóm học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã được Ban tổ chức, Ban giám khảo ghi nhận bằng quyết định trao tặng giải “Tài năng công nghệ số”. Đây là nhóm tác giả của “Hệ thống hỗ trợ học tập thông minh - Clauto”. Lấy cảm hứng từ thực tế lớp học, Clauto ra đời với mong muốn biến việc học thành hành trình thú vị và cá nhân hóa, nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, dữ liệu học tập và hiểu biết sâu sắc về người học.

Bên cạnh các giải thưởng lĩnh vực công nghệ số, Ban tổ chức cũng đã trao 4 giải thưởng lĩnh vực Y dược; 1 giải thưởng lĩnh vực Tuổi trẻ sáng tạo; 2 giải “Cống hiến”.

Trong gần 20 năm qua, giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thu hút hơn 7.500 tác giả, nhóm tác giả, trong đó có hơn 250 việt kiều; tiếp nhận hơn 3.500 sản phẩm, công trình khoa học dự thi; vinh danh hơn 210 công trình tiêu biểu, với trên 50 sản phẩm được thương mại hóa, có mặt trên thị trường khu vực và quốc tế.