Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Sàn Giao dịch khoa học, công nghệ là 2 nền tảng quan trọng đã được đưa vào vận hành trong thời gian qua nhằm tạo cầu nối giữa nghiên cứu và thị trường. Các nền tảng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và hình thành một thị trường khoa học công nghệ minh bạch, chuyên nghiệp.

Trong đó, Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được chính thức ra mắt tháng 8/2025, cho phép đăng nhập bằng VNeID và gửi sáng kiến trực tuyến trên trang Sangkien.gov.vn.

Theo Bộ KH&CN, Cổng sáng kiến đã triển khai các chức năng tiếp nhận sáng kiến đột phá, đề xuất phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, đăng ký đề xuất tài trợ nhiệm vụ khoa học công nghệ do Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia tài trợ, các loại hình về bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ kinh phí, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN, tra cứu thông tin KH&CN, cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, đảm bảo trải nghiệm thuận tiện và dễ tiếp cận.

Đến trung tuần tháng 9/2025, Cổng sáng kiến đã tiếp nhận 112 đề xuất (gồm 43 sáng kiến phát triển công nghệ chiến lược, 69 đề xuất xin tài trợ phát triển công nghệ chiến lược); tiếp nhận 190 đăng ký sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; công bố 103 sản phẩm, giải pháp trên Cổng sáng kiến; tích hợp cơ sở dữ liệu 8.471 chuyên gia người Việt Nam trong nước và nước ngoài về 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Với Sàn Giao dịch khoa học công nghệ, sàn đã được ra mắt cuối tháng 6/2025 với không gian vật lý tại 24 Lý Thường Kiệt (Hà Nội) và không gian trực tuyến tại trang techmartvietnam.vn.

Việc xây dựng và phát triển Sàn giao dịch khoa học, công nghệ được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trong thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ; minh bạch hóa thông tin công nghệ, chuyên nghiệp hóa thị trường khoa học, công nghệ.

Đồng thời, thúc đẩy kết nối viện, trường với doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận công nghệ mới để thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, việc kết hợp mô hình trực tuyến và trực tiếp sẽ giúp hình thành cơ chế vận hành liên hoàn, tạo điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thị trường KH&CN.

Hiện tại, Bộ KH&CN đang tiếp tục hoàn thiện nền tảng kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mô hình vận hành hiệu quả Sàn giao dịch khoa học, công nghệ trực tiếp kết hợp tuyến.