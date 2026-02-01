Được đánh giá cao hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Nguyễn Thị Minh ÁNh nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng pha dứt điểm rất chuẩn xác. Đà hưng phấn giúp Linh Chi nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 2 phút.

U19 Hà Nam có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: VFF

Nỗ lực của Than Khoáng Sản Việt Nam không mang đến nhiều kết quả. Họ chưa tìm được bàn gỡ thì để thua thêm ở phút 66 với pha lập công của Hoài Trang. Chung cuộc, Phong Phú Hà Nam giành thắng lợi 3-0.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội có bàn mở tỉ số trận đấu trước Thái Nguyên T&T do công của An Hoàng Cúc. Nhưng ở phút 86, Thu Trang đá phạt đền thành công ấn định trận hòa 1-1 cho đội bóng xứ chè.