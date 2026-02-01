Ghi bàn:
HAGL: Conceicao Dos Santos (55')
Đội hình xuất phát HAGL vs Đà Nẵng
HAGL: Trung Kiên; Quang Kiệt, Phước Bảo, Jairo, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Ngọc Lâm, Marciel, Vĩnh Nguyên, Gabriel.
Đà Nẵng: Văn Biểu; Đức Anh, Quế Ngọc Hải, Lamothe, Phi Hoàng, Đức Anh, Anh Tuấn, Đình Duy, Henen, Lucas Ribamar, López Pissano.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng quan trọng 1-0 dành cho chủ nhà HAGL.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
84'
Nguyên Hoàng dứt điểm từ ngoài vòng cấm khá hiểm hóc nhưng thủ thành Trung Kiên bắt gọn trái bóng.
77'
Thủ môn Trung Kiên có pha bắt "ói bóng" từ cú sút xa của cầu thủ Đà Nẵng. May cho HAGL khi Jairo kịp thời bóc lót cho thủ thành của U23 Việt Nam.
70'
Đội bóng sông Hàn vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số vào lưới của thủ môn Trung Kiên.
55'
Conceicao Dos Santos mở tỷ số cho HAGL
HAGL có pha phối hợp tấn công ăn ý "xé toang" hàng thủ Đà Nẵng trước khi Conceicão Dos Santos dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Văn Biểu.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
39'
Một pha tấn công bên cánh trái khá thoáng của đội bóng sông Hàn, song Henen đã đánh đầu quá thiếu chính xác.
30'
Các học trò của HLV Đức Tuấn vẫn nỗ lực gây sức ép nhưng không hề đơn giản trước chủ nhà HAGL chơi quyết tâm cao.
19'
Đến lượt CĐV HAGL trải qua một phen thót tim, thủ môn Trung Kiên hoàn toàn bất ngờ trước quả treo bóng khó chịu của Lopez Pissano vào vòng cấm.
14'
Từ tình huống cố định bên cánh phải của HAGL, quả treo bóng vào vòng cấm để Jairo đánh đầu đưa bóng đi sát mép trên xà ngang khung thành Đà Nẵng.
11'
HAGL có cơ hội dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, song cầu thủ chủ nhà lại dứt điểm không trúng tâm bóng trong vòng 5m50.
5'
Dù phải làm khách tại Pleiku nhưng các cầu thủ Đà Nẵng nhập cuộc đầy chủ động, sớm đẩy cao đội hình tấn công.
17h00
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Thông tin lực lượng
HAGL: Có đầy đủ lực lượng. Thủ môn Trung Kiên trở lại sau VCK U23 châu Á.
Đà Nẵng: Hồng Phúc bị treo giò; bổ sung tân binh Lucas Ribamar, López Pissano, Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng.