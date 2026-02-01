Đội chủ nhà CAHN khởi đầu đầy chệch choạc khi ngay phút thứ 2, Geovane tận dụng đường căng ngang của Thanh Thịnh để mở tỷ số cho Ninh Bình.
Bị dẫn sớm, CAHN lập tức đẩy cao đội hình. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Alan Grafite lên tiếng ở phút 30 với pha dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.
Chỉ ít phút sau, Alan tiếp tục tỏa sáng khi thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Ninh Bình rơi vào thế bất lợi với tấm thẻ đỏ của Quang Nho ở phút 37. Tận dụng lợi thế hơn người, CAHN ghi thêm bàn thứ ba trước giờ nghỉ và người lập công vẫn là Alan.
Hiệp hai chứng kiến nỗ lực vùng lên của Ninh Bình với bàn rút ngắn 2-3 của Trần Thành Trung, nhưng CAHN vẫn đứng vững để giữ trọn 3 điểm. Đình Bắc trận này được tung vào sân ở phút 76 và ít nhiều để lại dấu ấn.
Ghi bàn:
CAHN: Alan (30', 35' pen, 45'+2)
Ninh Bình: Geovane (2'), Thành Trung (55')
Thẻ đỏ: Quang Nho (37', 2 thẻ vàng)
Đội hình thi đấu
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Mauk Stefan, Văn Hậu (Minh Phúc 56'), Đình Trọng, Quang Vinh, Quang Hải (Đình Bắc 76'), Thành Long, Alan (Vitao 76'), Văn Đô, Artur
Ninh Bình: Văn Lâm, Hải Đức, Marcelino, Thanh Thịnh, Quang Nho, Hoàng Đức, Đức Chiến, Bảo Toàn (Thái Sơn 46' - Lê Phát 70'), Tiến Anh, Geovane, Gustavo
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 3-2 dành cho CAHN trước Ninh Bình. Kết quả này đưa Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội qua mặt chính đội bóng Cố đô, với 2 điểm nhiều hơn và còn một trận chưa đá. Không những vậy, đội bóng ngành công an chấm dứt chuỗi trận bất bại của Ninh Bình ở con số 35.
90'+4
Nguyễn Filip cứu thua cho CAHN
Geovane vượt qua hậu vệ cuối cùng của CAHN, tuy nhiên cú dứt điểm của tiền đạo ngoại binh bên phía Ninh Bình không thắng được thủ thành Nguyễn Filip.
90'+2
Đình Bắc đảo cánh, anh đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi loại bỏ hậu vệ Ninh Bình nhưng quả tạt lại quá bổng.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
84'
Đình Bắc hụt bàn thắng
Leo Artur băng lên bên cánh trái rồi đẩy bóng ra cho Đình Bắc dễ dàng đệm bóng tung lưới Ninh Bình. Đáng tiếc là trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với Artur, VAR cũng xác nhận điều đó.
81'
Đình Bắc sau khi vào sân được xếp đá ở vị trí sở trường bên cánh trái. Tiền đạo U23 Việt Nam lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ các hậu vệ Ninh Bình.
76'
Vua phá lưới U23 châu Á 2026 - Nguyễn Đình Bắc được CAHN tung vào sân thay Alan, Quang Hải cũng được rút ra để nhường chỗ cho Vitao.
72'
Quang Hải tung cú sút táo bạo từ khoảng cách 27m, bóng đi căng khiến thủ môn Văn Lâm vất vả cản phá.
70'
Tiền vệ U23 Việt Nam - Thái Sơn vào sân từ đầu hiệp hai dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. HLV của Ninh Bình tung tài năng trẻ Lê Phát vào thế chỗ.
65'
Leo Artur chuyền bóng thuân lợi cho Quang Hải, song cú dứt điểm của đội trưởng CAHN lại đi trúng vào người Văn Lâm trong pha đối mặt.
63'
Trọng tài chính thổi phạt Đình Trọng trong pha ngăn cản Thành Trung ở rìa vòng cấm CAHN. Tuy nhiên sau khi tham khảo người trợ lý, vị "vua áo đen" người Malaysia quyết định hủy thẻ vàng cho Đình Trọng và không có quả phạt cho Ninh Bình.
56'
Văn Hậu dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng, Minh Phúc - cầu thủ chạy cánh của U23 Việt Nam được CAHN tung vào thế chỗ.
55'
Thành Trung 'xé lưới' Nguyễn Filip, Ninh Bình 2-3 CAHN
Vừa vào sân được ít phút, Trần Thành Trung có pha đột phá, trong khi các hậu vệ CAHN truy cản thiếu quyết liệt. Cầu thủ Việt kiều rảnh chân sút tung lưới thủ thành Nguyễn Filip.
50'
Quang Hải treo bóng vào vòng cấm để Văn Hậu đánh đầu về phía góc thấp khiến Văn Lâm vất vả đẩy bóng ra.
Hiệp 2
HLV Ninh Bình tung tiền vệ U23 Việt Nam Thái Sơn cùng cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung vào sân.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-1 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN.
45'+2
Alan lập hat-trick, CAHN dẫn ngược 3-1
Đoàn Văn Hậu tạt bóng thuận lợi từ cánh trái vào, Văn Đô dứt điểm hụt trong vòng 5m50. Tuy nhiên, CAHN vẫn còn Alan băng vào tiếp ứng với cú đá cận thành làm tung nóc lưới Văn Lâm lần thứ ba.
42'
Được chơi hơn người, các học trò của HLV Mano Polking lập tức gia tăng sức ép về phía khung thành của Văn Lâm.
37'
Quang Nho bị thẻ đỏ
Quang Nho phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng từ phía sau đối với Văn Hậu, kèm theo tấm thẻ đỏ. Ninh Bình chỉ còn chơi với 10 người trong quãng thời gian còn lại.
35'
Alan đánh bại Văn Lâm trên chấm 11m, CAHN dẫn lại 2-1
Trọng tài chính người Malaysia Razlan Bin Ali trực tiếp xem lai màn hình VAR và xác định Quang Nho để tay chạm bóng trong vòng cấm từ cú đánh đầu của Văn Hậu. Quả phạt đền cho CAHN và Alan không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Văn Lâm trên chấm penalty.
30'
Alan gỡ hòa 1-1 cho CAHN
Thanh Thịnh tạt bóng từ cánh phải để tiền đạo Alan băng vào tranh chấp với hậu vệ Ninh Bình rồi đệm bóng tung lưới Văn Lâm.
24'
Quang Hải xâm nhập vòng cấm Ninh Bình rồi trả bóng ngược ra để Mauk trong thế không bị kèm cặp, không hiểu sao cầu thủ này lại sút bóng đi lên trời.
18'
Bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan liên tục khuấy đảo hàng thủ Ninh Bình, các hậu vệ đội khách vì vậy mà phải làm việc hết công suất.
14'
Pha tấn công sắc bén của CAHN, Leo Artur đột phá từ cánh trái rồi tạt bóng đi cắt ngang khung thành của Ninh Bình, không có cầu thủ nào của chủ nhà có thể dứt điểm cận thành.
8'
Bị dẫn bàn từ sớm, CAHN lập tức gây sức ép để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên. Quang Hải vừa có pha xâm nhập vòng cấm nhưng đội trưởng của đội bóng ngành công an không thể dứt điểm khi đối mặt với Văn Lâm.
2'
Geovane ghi tuyệt phẩm, Ninh Bình dẫn 1-0
Từ pha lên bóng trực diện, Hoàng Đức mở ra cánh trái cho đồng đội treo vào vòng cấm. Geovane ngả người bắt vô-lê bằng chân trái đưa bóng qua khe giữa hai chân của Văn Hậu, khiến Nguyễn Filip nhoài người hết cỡ cũng không thể cứu thua cho CAHN.
19h18
Trọng tài chính người Malaysia Razlan Bin Ali nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h13
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026 cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CAHN vs Ninh Bình
Nhận định trước trận
Trận cầu tâm điểm vòng 12 V.League 2025/26 giữa Ninh Bình và Công an Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi hai đội đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù chỉ là tân binh, Ninh Bình gây ấn tượng mạnh khi chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia và duy trì mạch bất bại đáng nể.
Đội bóng Cố đô hiện chưa thua trận nào tại V.League (8 thắng, 3 hòa) và kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 36, với Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò nhạc trưởng.
Thách thức lớn nhất của Ninh Bình là Công an Hà Nội, đội vừa dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội sau khi sớm rời giải khu vực. Dưới sự dẫn dắt của Mano Polking, đại diện ngành công an sở hữu lực lượng dày dạn, nhiều trụ cột trở lại và lợi thế sân nhà đủ cơ sở để hướng tới việc chấm dứt mạch bất bại của đối thủ.
Thông tin lực lượng
CAHN: Đang có hoả lực tốt nhất trong vòng 2 năm qua. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã tái xuất sau giai đoạn dài điều trị chấn thương. Bộ ba gây tiếng vang ở U23 Việt Nam gồm Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức và Phạm Minh Phúc cũng đã sẵn sàng sau VCK U23 châu Á. Cái tên đẳng cấp vắng mặt hiếm hoi trong lực lượng CLB Công an Hà Nội lúc này là hậu vệ Vũ Văn Thanh.
Ninh bình: Tiếp tục đưa về “quân bài chiến lược” trong giai đoạn V.League tạm nghỉ vừa qua. Trương Tiến Anh - hậu vệ phải hay bậc nhất Việt Nam hiện tại cùng Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn - bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam vừa trở về từ VCK U23 châu Á.