Đội chủ nhà CAHN khởi đầu đầy chệch choạc khi ngay phút thứ 2, Geovane tận dụng đường căng ngang của Thanh Thịnh để mở tỷ số cho Ninh Bình.

Bị dẫn sớm, CAHN lập tức đẩy cao đội hình. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Alan Grafite lên tiếng ở phút 30 với pha dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.

Alan lập hat-trick giúp CAHN ngược dòng hạ Ninh Bình - Ảnh: SN

Chỉ ít phút sau, Alan tiếp tục tỏa sáng khi thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Ninh Bình rơi vào thế bất lợi với tấm thẻ đỏ của Quang Nho ở phút 37. Tận dụng lợi thế hơn người, CAHN ghi thêm bàn thứ ba trước giờ nghỉ và người lập công vẫn là Alan.

Hiệp hai chứng kiến nỗ lực vùng lên của Ninh Bình với bàn rút ngắn 2-3 của Trần Thành Trung, nhưng CAHN vẫn đứng vững để giữ trọn 3 điểm. Đình Bắc trận này được tung vào sân ở phút 76 và ít nhiều để lại dấu ấn.

Ghi bàn:

CAHN: Alan (30', 35' pen, 45'+2)

Ninh Bình: Geovane (2'), Thành Trung (55')

Thẻ đỏ: Quang Nho (37', 2 thẻ vàng)

Đội hình thi đấu

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Việt Anh, Mauk Stefan, Văn Hậu (Minh Phúc 56'), Đình Trọng, Quang Vinh, Quang Hải (Đình Bắc 76'), Thành Long, Alan (Vitao 76'), Văn Đô, Artur

Ninh Bình: Văn Lâm, Hải Đức, Marcelino, Thanh Thịnh, Quang Nho, Hoàng Đức, Đức Chiến, Bảo Toàn (Thái Sơn 46' - Lê Phát 70'), Tiến Anh, Geovane, Gustavo