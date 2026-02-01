"Trọng tài phá hỏng trận đấu. Tôi rất không hài lòng. Tôi không thể tưởng tượng nổi trọng tài lại có hành động như vậy, có những quyết định rất khó hiểu.

HLV Gerard Albadajejo rất bức xúc. Ảnh: S.N

Trọng tài Việt Nam nên cầm còi trận này, vì họ xứng đáng, vì đây là giải VĐQG Việt Nam. Còn trọng tài Malaysia đã đến và phá hỏng trận đấu", HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình bức xúc với vị trọng tài người Malaysia, ông Razlan Joffri Bin Ali.

"Phút 20, cầu thủ của chúng tôi mắc lỗi và trọng tài rút ngay thẻ vàng, trong khi cầu thủ đối phương cũng lỗi tương tự lại không bị nhận thẻ. Những lỗi cao chân của cầu thủ CAHN không bị thổi phạt.

Cuối trận, khi hai cầu thủ đối phương nằm sân, trọng tài không bù thêm phút nào. Tôi không thể chấp nhận được. Nếu sòng phẳng, với trọng tài Việt Nam không có gì phức tạp điều hành trận đấu này", chiến lược gia người Tây Ban Nha không giữ được bình tĩnh trong buổi họp báo sau trận đấu.

Trọng tài người Malaysia điều hành trận đấu. Ảnh: S.N

"Tấm thẻ đỏ của của Dụng Quang Nho không phải là bước ngoặt, mà việc cầm còi của trọng tài có hành động xử ép. Ông ấy không nên điều hành một trận đấu có tính chất chung kết lượt đi V-League như thế này. Trọng tài phá hỏng công sức của hai đội, phá hỏng công sức của cầu thủ chuẩn bị suốt thời gian vừa qua để có một trận đấu mãn nhãn", thuyền trưởng CLB Ninh Bình nhấn mạnh.

Về chấn thương của Thái Sơn, HLV Gerard Albadajejo hi vọng cầu thủ U23 Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể sớm trở lại thi đấu.

Bên kia chiến tuyến, trợ lý Phạm Thành Lương không bình luận về công tác trọng tài, đồng thời cho biết CAHN có 3 điểm quan trọng để duy trì cuộc đua tới ngôi vô địch.