HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Huy (45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH DNF Global) 13 năm tù về tội “Buôn lậu”. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Đăng Khoa (40 tuổi, cựu nhân viên) lãnh 3 năm tù.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần 1, Huy bị tuyên 14 năm tù nhưng bản án bị TAND Cấp cao tại TPHCM hủy để điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2014-1/2015, Huy sử dụng pháp nhân 4 doanh nghiệp (Công ty Global, Tất Đạt, Lê Gia và Dịch vụ Việt) để mua lốp ô tô cũ từ Công ty DNF Global LLC (Mỹ). Hồ sơ khai báo là tạm nhập – tái xuất sang Campuchia.

Bị cáo Thái Huy. Ảnh: TC

Tuy nhiên, sau khi thông quan, Huy không tái xuất mà tuồn toàn bộ hàng ra thị trường nội địa. Đây là mặt hàng cấm nhập khẩu, chỉ được phép tạm nhập để tái xuất.

Để thực hiện, Huy trực tiếp soạn thảo hợp đồng, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký, sử dụng con dấu doanh nghiệp và thuê dịch vụ vận chuyển về các cơ sở tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định Huy đã nhập lậu hàng chục ngàn lốp xe. Số hàng này được bán cho các cơ sở trong nước để đốt, ép lấy dầu, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài số đã tiêu thụ, cơ quan chức năng còn kê biên hàng chục container tại cảng ở TPHCM và Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, Huy biện minh do Campuchia thay đổi chính sách nên không tái xuất được. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy không có báo cáo nào về việc này và các cửa khẩu xác nhận không có doanh nghiệp đến làm thủ tục.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý xuất nhập khẩu và gây ảnh hưởng lớn môi trường nên tuyên mức án trên.