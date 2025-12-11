Ngày 11/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (cựu tiếp viên hàng không, ngụ Quảng Ngãi) 4 năm tù; Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Môi giới mại dâm”. Cùng tội danh, 5 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, khuya 17/12/2023, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính khách sạn Phụng Hoàng và khách sạn Valentine ở quận 5 cũ (TPHCM), phát hiện tại hai khách sạn này có 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khai thác nhanh, những người bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng – khách sạn Tài Nguyên Fortuner II, địa chỉ 1127 Trần Hưng Đạo, quận 5.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Làm việc với các đối tượng liên quan, cảnh sát xác định khoảng tháng 5/2022, Zhang Lei và Tuyền (sống chung như vợ chồng) nhận sang nhượng nhà hàng – khách sạn Tài Nguyên Fortuner II.

Sau đó, Zhang Lei và Tuyền thuê Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý nhà hàng; Nguyễn Quốc Anh làm quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ, giám sát tiếp viên nữ; Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu làm quản lý tiếp viên nữ.

Để tăng lượng khách đến ăn uống, hát karaoke, Zhang Lei và Tuyền cho phép các tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm, giá một lần “đi khách” là 4 triệu đồng, qua đêm là 7 triệu đồng.

Hàng ngày, khi tiếp viên nữ đến nhà hàng làm việc, bảo vệ sẽ ghi lại mã số, tên tiếp viên và hỏi có bán dâm hay không. Nếu tiếp viên có nhu cầu bán dâm thì khi ghi tên vào sổ, bảo vệ sẽ viết hoa chữ cái đầu; nếu không bán dâm thì viết thường.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Tuyền và Zhang Lei khẳng định không hưởng tiền từ hoạt động môi giới mại dâm mà chỉ muốn lôi kéo khách đến ăn uống, hát karaoke để tăng doanh thu.

HĐXX cho rằng các bị cáo phạm tội có tổ chức từ 2 người trở lên, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội; cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội lần đầu; bị cáo Zhang Lei là người nước ngoài, hiểu biết pháp luật Việt Nam còn hạn chế… Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.