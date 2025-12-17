Ngày 17/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Thanh (47 tuổi, ngụ Cần Thơ) tù chung thân về tội “Giết người”; Lê Bá Điệp (47 tuổi, ngụ An Giang) 9 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm” và Nguyễn Thanh Sang (con ruột Thanh) 2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo buộc, ngày 17/10/2023, ông Trần Bá Vũ tổ chức đám giỗ tại nhà ở xã Bình Hưng, TPHCM. Trong số khách mời có ông Huỳnh Thanh Vũ, ông Trần Văn Hai (cùng ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) và các bị cáo Thanh, Sang cùng Lê Bá Điệp (sống chung như vợ chồng với Thanh).

Trong lúc ăn uống, giữa Thanh và ông Huỳnh Thanh Vũ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Thanh vào nhà ông Trần Bá Vũ lấy một con dao rồi chạy tới tấn công ông Thanh Vũ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Ông Thanh Vũ hoảng sợ bỏ chạy thì bị Thanh đuổi theo, đâm vào vùng cổ bên trái khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 18h cùng ngày, ông Thanh Vũ đã tử vong.

Về phần Thanh, sau khi gây án, bị cáo vứt con dao tại hiện trường rồi chở Điệp và Sang về nhà trọ ở quận 8 (cũ), TPHCM gom đồ, cùng nhau chạy trốn đến nhà anh Nguyễn Quốc Thạnh (ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang – em trai của Điệp). Tại đây, Thanh kể lại việc đâm ông Thanh Vũ cho anh Thạnh nghe và được người này khuyên đi đầu thú.

Khoảng 15h ngày 18/10/2023, khi đang trên đường quay về TPHCM để ra đầu thú thì cả ba bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.