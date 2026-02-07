Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trước đó, vào tháng 3/2009, Bộ NN&PTNT giao Ban 8 làm chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư 2.993 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) có mối quan hệ với ông Lê Văn Hiến (Giám đốc Ban 8) từ khi thi công dự án hồ Ea Rớt (tỉnh Đắk Lắk). Khoảng cuối tháng 6/2014, khi biết tin Ban 8 chuẩn bị đấu thầu gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, ông Dân đã đến gặp, nhờ ông Hiến tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia thực hiện các gói thầu nêu trên.

Khi đó, ông Dân hứa hẹn Công ty Hoàng Dân sẽ "cảm ơn" sau. Ông Hiến đồng ý nhưng nói phải được sự đồng tình của ông Trần Tố Nghị (khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT).

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Khoảng hai tuần sau, khi ông Trần Tố Nghị làm việc với Ban 8, ông Hiến gọi Giám đốc Công ty Hoàng Dân vào gặp ông Nghị. Trong cuộc gặp gỡ, ông Dân đề nghị được tham gia dự thầu, trúng thầu gói thầu số 13, 17 và hứa sẽ có quà cảm ơn sau khi trúng thầu.

Hai ông Nghị và Hiến đều gật đầu đồng ý giúp.

Ông Dân sau đó đã giao cho Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc) liên hệ ông Hiến để phối hợp trong quá trình đấu thầu.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Hiến được điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp từ 1/8/2014, còn ông Mai Quang Vượng (Phó Giám đốc Ban) được bổ nhiệm là Quyền Giám đốc, sau đó là Giám đốc Ban.

Trước khi chuyển công tác, ông Hiến chỉ đạo người kế nhiệm mình tiếp tục tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu gói số 13, 17.

Cáo buộc chỉ ra rằng, trên cơ sở số liệu trong file dữ liệu dự toán do Ban 8 cung cấp, ông Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng hồ sơ dự thầu với giá thấp hơn giá dự toán của chủ đầu tư để tham gia dự thầu.

Thực hiện thỏa thuận với ông Trần Tố Nghị và Lê Văn Hiến, khoảng tháng 7/2014, trước khi ông Hiến được điều động ra Hà Nội làm việc, ông Dân gặp và đưa cho ông Hiến 3 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 12/2014 và đầu năm 2015, ông Dân nhiều lần đưa tiền, tổng số 3 tỷ đồng cho ông Nghị. Sau khi trúng thầu, Giám đốc Công ty Hoàng Dân còn nhiều lần đưa tiền, tổng số 2 tỷ đồng cho ông Mai Quang Vượng; đưa cho ông Trần Văn Nhì (Trưởng Phòng Kế hoạch thẩm định Ban 8) 1 tỷ đồng và Trần Văn Tiến (cán bộ Phòng Kế hoạch thẩm định) 75 triệu đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi trúng thầu, Vũ Đình Thịnh gửi cho bộ phận kế toán của Công ty Hoàng Dân các file tài liệu liên quan đến lập dự toán, thanh quyết toán gói thầu để Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính của Công ty Hoàng Dân) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) “vẽ” các chi phí đầu vào, xuất hóa đơn cho chủ đầu tư theo khối lượng nghiệm thu, thanh toán.

Trong đó, để hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán với chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký và giá trị nghiệm thu đối với gói thầu số 13, Công ty Hoàng Dân đã mua 1.435 hóa đơn khống và nâng khống một phần giá trị hàng hóa trên hóa đơn của 21 doanh nghiệp, với tổng số tiền nâng khống là hơn 32 tỷ đồng.

Đối với gói thầu số 17, Công ty Hoàng Dân đã mua 696 hóa đơn khống và nâng khống một phần giá trị hàng hóa trên hóa đơn của 23 doanh nghiệp, với tổng số tiền nâng khống hơn 40 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, chủ doanh nghiệp Hoàng Dân và những người liên quan đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như đã nêu trên.