Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố bị can đối với ông Vũ Phi Điệp (45 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV, về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào, ông Điệp vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số. Các tác phẩm sau đó được xử lý thành dữ liệu karaoke, chuyển sang định dạng riêng và tích hợp vào thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Dữ liệu âm nhạc được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc có dung lượng 4TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường.

Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải miễn phí các bài hát từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Ông Vũ Phi Điệp. Ảnh: T.L

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý của đơn vị này đã bị khai thác trái phép. Thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Điệp đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.